Nieuws gemist? Bizar ongeluk in Zwolle • Rel rond vrijlating Frank Masmeijer

Kippen­slach­ter uit Wezep kondigt revolutie aan: plofkip gaat eruit in heel Europa

Pluimveevleesonderneming Plukon ging afgelopen boekjaar door het plafond van 2 miljard euro omzet. Ceo Peter Poortinga van het concern met hoofdkantoor in Wezep krijgt het er niet warm of koud van. ,,Waarvan wel? Dat Nederland als eerste in de wereld overgaat naar scharrelkip. Dat is revolutionair. En Plukon was de aanstichter.”

27 mei