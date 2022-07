Nieuws gemist? Boeren demonstreren door ondanks noodverordeningen • Omstreden Jan Bonte opgepakt

Wederom hebben boeren bij diverse distributiecentra in de regio actie gevoerd. Van de noodverordeningen trokken zij zich weinig aan. Lees hier alles terug.

De omstreden neuroloog Jan Bonte uit Oudleusen is door de politie aangehouden. Hij wordt verdacht van het bedreigen van zogeheten ‘Romeo's’ op sociale media.

Een drenkeling is vanmiddag in Kampen uit de IJssel gered. Het slachtoffer was van de Molenbrug gesprongen en werd na de reddingsactie naar het ziekenhuis gebracht.

De piek van de zomergolf lijkt in zicht. Afgelopen week zijn er bijna 40.000 positieve tests geregistreerd. Zijn we na de piek definitief van de corona-ellende verlost?

Op spectaculaire wijze heeft Wout van Aert zijn eerste zege in deze Tour de France geboekt. Na drie tweede plaatsen op rij was hij in Calais iedereen te slim af.

De kogel is door de kerk: Ajax verpulvert haar transferrecord voor de peperdure Steven Bergwijn.

Een niet alledaagse hobby van Caroline (55): de Ermelose verzamelt al 10 jaar wc-rollen mét wikkel. Ze heeft er al meer dan duizend. Dat levert enkele hilarische anekdotes en zelfs een ontroerend verhaal op.

De ongeneeslijk zieke Mariska wil, nu het nog kan, mooie herinneringen maken met haar gezin. Een allerlaatste feest, vakanties in Europa en zoveel mogelijk festivals bezoeken. ,,Het moeilijkste is om mijn kinderen achter te laten.”

En dan nog even dit: Na Mathilde is ook haar tweelingzus Gerda uit het programma URK! in verwachting.

