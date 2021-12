Nieuws gemist? Boeren op hun hoede voor criminelen en niet meer stappen over de grens. Dit en meer in jouw overzicht

Het datacenter dat het moederbedrijf van Facebook in Zeewolde neer wil zetten, blijft de gemoederen bezighouden. Ook de Tweede Kamer bemoeit zich ermee, tot grote ergernis van de wethouder.

Boeren in Oost-Nederland staan op scherp nu hun peperdure landbouwvoertuigen door criminelen vaker als doelwit worden gezien. Dat is reden tot zorg. ,,Ze weten precies wat ze doen.”

De man die vorige maand zwaargewond raakte bij een woningbrand in Zwolle is overleden. Lodewijk Jan (56) stierf in het bijzijn van zijn zus Jacqueline, die nog een laatste boodschap voor hem had.

Volledig scherm Lodewijk Jan uit Zwolle overleed na een felle brand in zijn woning aan de De Ruyterstraat. © News United

Het nieuwe kabinet is bijna rond en dus lekt er van alles uit. Deze nieuwe plannen kunnen we verwachten en deze minister moet een andere baan gaan zoeken.

Waar is dat feestje?! Nou, voor Nederlandse jongeren niet meer over de grens in Duitsland. Daar konden ze eerst ondanks corona 'gewoon’ heen, maar aan dat feesttoerisme komt nu een einde.

De ontknoping nadert: dit weekend wordt duidelijk of Max Verstappen of Lewis Hamilton wereldkampioen Formule 1 wordt. Op de eerste trainingen werden vandaag de krachten al gemeten en ook buiten het circuit stijgt de spanning.

Er wordt dit weekend ook nog gevoetbald. Zo probeert PEC Zwolle eindelijk van de laatste plaats af te komen tijdens hun degradatiekraker en sterkt Go Ahead Eagles steeds verder aan in de jacht op nieuw succes.

Bertus Roeleveld schaatste samen met zijn zoon Robert de Elfstedentocht van 1997. Een fantastische prestatie. De twee zouden daarna echter nooit meer samen op het ijs staan. En dat had een hele trieste reden.

De dag start morgen in het noorden en oosten vrij koud met lokaal mist, elders is het bewolkt. In de middag is het overal overwegend droog met wolkenvelden en soms zon bij maximaal 4 tot 7 graden.

Nederland telt volgens het officiële cijfer van het RIVM sinds vandaag iets meer dan 20.000 coronadoden. Maar kloppen die cijfers wel? En hoe zit het in Oost-Nederland? Wij gingen op zoek naar antwoorden op die vragen.

Carlie (27) zoekt een hulphond, zette een crowdfundingsactie op en deed haar verhaal. Ze werd omvergeblazen door het resultaat. Ongeloof en opluchting vechten om voorrang. ,,Ik kan het amper geloven.”

Volledig scherm Carlie Mennen (27) © Ruben Meijerink

Landgoedeigenaar Hélène de Fremery (57) is loslopende honden en mountainbikers in haar bos helemaal zat. De gevolgen zijn volgens haar groot, maar de oplossing is nog niet zo simpel.

En dan nog even dit: Het water is op dit moment ijskoud, maar tóch besloot de 12-jarige Mees er zonder kleren in te springen. Maar dat had een goede reden.

