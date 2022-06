Nieuws gemist? Boeren vrezen kaalslag op platteland • Tooske strijdt voor Zwols Zonnehuis.

VRAAG BIJ HET NIEUWS Dit is waarom we zo’n pesthekel aan ratten hebben

Bewoners van de Oranjelaan in Harderwijk worden er gek van: ratten. En dat is niet zo gek. De meeste mensen zitten niet op de dieren te wachten. Maar zijn ratten écht zo vies en gevaarlijk? Of hebben ze vooral last van een imagoprobleem?

2 april