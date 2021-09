Nieuws gemist? Bowlingboerderij in de as en jongvolwassenen laten zich vaccineren

Er is nog veel onduidelijk over de bommelding waardoor zondagavond een trein twee uur lang stil bleef staan op het rangeerterrein bij station Apeldoorn.

Volledig scherm De politie nam de bomdreiging in Apeldoorn uitermate serieus. © Luciano de Graaf

Bij de Bowlingboerderij in Nijverdal is maandagmiddag een enorme brand ontstaan. De populaire uitgaangsplek is al decennia bekend bij vele families in de regio. Menig oma vierde haar verjaardag daar. Maar dat zit er voorlopig waarschijnlijk niet in.

Er zijn nog eens drie jongemannen aangehouden na de Nazi-rel op Urk. Ze worden verdacht van verboden wapenbezit. Jongens uit de groep hebben wel hun excuus aangeboden bij een gesprek met Holocaust-overledene Lous.

In Deventer was de binnenstad op zoek naar een roze eenhoorn. Het was een bijzondere Burgernetmelding. Dat vond de politie zelf ook.

In het kader van positief nieuws: weinig positieve testen vandaag in de regio. En veel gemeenten bleven grijs. Dat klinkt normaal gesproken niet gezellig, maar nu als muziek in de oren.

Ellen van Dijk heeft in Brugge bij de WK wielrennen de titel veroverd op de individuele tijdrit. Van Dijk hield Europees kampioene Marlen Reusser uit Zwitserland en olympisch kampioene Annemiek van Vleuten achter zich.

Volledig scherm Feest in Deventer. © Pro Shots / Ron Jonker

In het noorden en noordoosten komen nog wolkenvelden voor. Elders klaart het breed op. Wind staat er nauwelijks en vannacht koelt het tijdens opklaringen behoorlijk af. Landinwaarts komen de minima tussen 3 en 7 graden uit en kan het tot vorst aan de grond komen. Onder de bewolking en aan zee wordt het niet kouder dan circa 10 graden. Morgen blijft het noorden gevoelig voor bewolking. Elders flinke zonnige perioden met later ook stapelwolken. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar 18 of 19 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De lava die vrijkomt bij de vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland La Palma heeft maandag al honderden woningen verwoest, onder andere in de plaats El Paso. Ook heeft de lavastroom een basisschool opgeslokt. Honderden Nederlanders zijn al geëvacueerd.

Was het een uit de hand gelopen sexdate of een geplande overval? Feit is dat een man uit Hasselt afgetuigd werd door een groep mannen waarbij ook de Zwolse rapper Makka aanwezig was. De rechtszaak diende vandaag.

Het aantal mensen in Oost-Nederland dat zich alsnog laat vaccineren stijgt nu er op steeds meer plekken een coronatoegangsbewijs nodig is. Vooral jong-volwassenen tussen de 18 en 35 jaar maken nu meer afspraken, meldt de GGD.

Volledig scherm Eigenaresse Jeanine Lagendijk druk met oogsten van hop in Empe. © Kevin Hagens

Op steeds meer velden in de regio is hop te zien. Leuke bezigheid, vinden de telers. En er zijn zoveel brouwerijtjes tegenwoordig. Iedereen die brouwt heeft hop nodig.

En dan nog even dit: Autootje kopen? De roemruchte broers Azimi malen niet om een autootje eentje meer of minder. Wel of het de mooiste, duurste of apartste is. Nou, de nieuwste aanwinst komt voor alle drie de categorieën in aanmerking.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.