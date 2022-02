Nieuws gemist? Bram en Robbin komen om het leven bij vliegtuigongeluk Peru en Harry voelt zich belazerd door vastgoedfonds. Dit en meer in jouw overzicht

Volledig scherm © AFP

Een 17-jarige jongen uit Deventer is na een ernstig eenzijdig ongeval in zijn woonplaats overleden. Een andere inzittende raakte zwaargewond nadat hun auto tegen een boom knalde. Dat was niet het enige dodelijke incident in Deventer: bij de IJssel werd door roeiers een dode man aangetroffen.

Volledig scherm Een ernstig ongeval aan de Nico Bolkesteinlaan in Deventer is vannacht één jongen om het leven gekomen. © News United

De Kroesenallee bij Wijthmen lijkt na jaren steggelen verplaatst te worden. Het proces daaromheen zorgt voor veel frustratie bij omwonenden: van ‘tien fietsers per dag’ gaat het naar razend verkeer door de achtertuin. ,,Het is vreselijk voor ons.”

Een tuinfeestje in Apeldoorn is volledig uit de hand gelopen. Drie agenten werden mishandeld en een politieauto werd beschadigd. ,,Totaal onacceptabel.”

Boven Deventer, Zutphen en de Achterhoek vlogen twee vliegtuigjes rond met een boodschap over vaccinatie. Maar was dat nou voor of tegen? Volgens de initiatiefnemer heeft het effect gehad.

Het eerste goud van Nederland op de Winterspelen is binnen: schaatster Irene Schouten was oppermachtig op de 3 kilometer. Daarmee onttroonde ze Carlijn Achtereekte uit Lettele.

De carrière van Nick Hengelman schrijft als een schelmenroman. Van pionieren in Apeldoorn tot leven als God in Zuid-Afrika, dit maakte de kersverse doelman van GA Eagles allemaal mee.

Nul punten uit acht wedstrijden, 158 doelpunten tegen en zelf acht treffers gemaakt. Maar vandaag veranderde alles voor het gemengde voetbalteam van Zwolsche Boys 8. ,,We kunnen het nog niet geloven.”

Morgen beginnen we de dag overal kletsnat. Het waait stevig door en pas in de loop van de middag trekt de laatste neerslag via het oosten het land uit. Hierna volgen nog enkele pittige (winterse) buien. Het wordt zo'n 8 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vorig jaar overleden visboer Dries van den Berg wordt door voormalige vrijwilligers van stichting SAM op een speciale manier geëerd in Harderwijk. ,,Dries heeft heel veel voor ons betekend.”

Harry dacht dat zijn spaargeld beter af was bij een vastgoedfonds dan bij een bank. Uiteindelijk bleek Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds zich niet aan de beloofde plannen te houden. ,,Ze hebben ons belazerd.”

Volledig scherm Harry Leusink uit Zwolle belegde een deel van een erfenis in het vastgoedfonds van Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds, dat vanuit Deventer opereerde. Hij voelt zich misleid. © Frans Paalman

De tienerzoon van Marit doodde een leeftijdgenoot met een mes. Sindsdien leeft ze in een nachtmerrie, nu deelt ze haar verhaal. ,,Het lijkt wel stoer om met je mes te zwaaien, maar je maakt alles kapot.”

En dan nog even dit: Marieke Elsinga was met stomheid geslagen na een foute inschatting in I can see your voice. Singer-songwriter Renee Schepers bleek een ware nachtegaal en voor Marieke zit er nu maar één ding op.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.