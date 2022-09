Nieuws gemist? Britse koningin Elizabeth overleden • Afval weggooien in Zwolle wordt duur

De Britse koningin Elizabeth is vanmiddag overleden op 96-jarige leeftijd. Ze overleed vredig in haar kasteel Balmoral, aldus Buckingham Palace. Koningin Elizabeth had overigens een speciale band met Paleis Het Loo.

Bij een oprit van een woning in Zutphen is vanmorgen een brandbom in een plastic Albert Heijn-tas gevonden. De bewoners zetten hun plastic bij het afval toen ze de tas vonden en ‘iets hoorden tikken’.

Voormalig vastgoedman Ger Visser is vandaag vrijgesproken van het vervalsen van notulen. Tegen hem was een halfjaar cel geëist.

Een zak restafval weggooien in Zwolle gaat straks 1,70 euro per keer kosten. Dit is één van de onderdelen van het omstreden afvalplan dat in 2023 van start zal gaan.

Robert Gesink heeft bijna voor een enorme stunt gezorgd in de Vuelta a España. Tot op 200 meter van het einde mocht hij dromen van ritwinst, maar op het laatste moment ging het mis.

Voormalig PEC Zwolle-doelman Piet Schrijvers is op 75-jarige leeftijd overleden. Schrijvers leed al jaren aan de ziekte van Alzheimer. In Zwolle kreeg hij de bijnaam ‘de Bolle van Zwolle'.

Vier jaar lang lag regisseur en filmmaker Cees van Kempen verscholen in de bossen om wolven te filmen. Nu is de première eindelijk aanstaande en kan Cees niet wachten om te laten zien hoe de wolf écht is.

Een crematie drie dagen eerder dan afgesproken en de as verdelen in de keuken. Er is grote verontwaardiging over de werkwijze van deze failliete Veluwse uitvaartonderneming.

En dan nog even dit: Vier jaar lang liep Vincent rond met een ingeslikte vissengraat waardoor hij soms niet wist waar hij het zoeken moest van de pijn. Totdat vorige week eindelijk werd gevonden waar die helse pijn vandaan kwam.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.