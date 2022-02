Nieuws gemist? Broer Onur hoopvol over situatie doodzieke Zwolse Dilara en huisartsen boos om anti-vaccinatie-advertentie. Dit en meer in jouw overzicht

Het lijkt alsof de pagina afkomstig is van de rijksoverheid. Maar de advertentie die in lokale kranten Voorster Nieuws en Holten Extra staat heeft een andere afzender. Huisartsen zijn boos over de anti-vaccinatie-boodschap. Zij spreken van een ‘schandelijk staaltje misinformatie’.

Een bewoner van het azc in Harderwijk gooide vanmiddag met stenen. De man dreigde met een mes. Zelfs nadat de politie waarschuwingsschoten loste wilde hij van geen wijken weten. Daarop werd hij in zijn been geschoten.

Had ze maar aan de hulpverleners verteld dat ze drugs had gebruikt. Dan was haar tien maanden oude baby Yara misschien nog te redden geweest. Moeder Shelly van der P. uit Lelystad hoorde vandaag vijf jaar cel en tbs tegen zich eisen.

Ongevaccineerde personen die niet welkom zijn bij evenementen en in de horeca. Voor het kabinet is een 2G-coronapas een optie in strijd tegen corona. Maar nu er geen politieke meerderheid is komt er eerst nieuw onderzoek.

Feyenoord heeft nog zaken gedaan op de transfermarkt. De transfervrije Philippe Sandler, die eerder speelde bij PEC Zwolle, komt naar de Kuip.

Ze had kansen op meerdere medailles. Maar voor de in Apeldoorn opgegroeide schansspringster Sara Marita Kramer zijn de Olympische Spelen voorbij, voor ze begonnen. Ze is ontroostbaar.

Het zonnetje laat zich morgen weer eens zien. Later op de middag kans op een buitje. Het wordt rond de 9 graden.

‘Mijn zus is sterk’. Onur, de broer van de doodzieke Zwolse Dilara (24) is hoopvol nu zijn zus in een Turks ziekenhuis ligt. De eerste berichten van de artsen daar zijn hoopgevend.

De kattenkiller van IJsselmuiden laat baasjes sidderen na vier moordpogingen in één buurt: ‘Dit is echt heel erg’.

En dan nog even dit: Het zal je gebeuren. Staat er ineens een bushokje pal voor jouw raam. ‘Dit wil niemand’.

