Nieuws gemist? Buren redden Apeldoorns stel uit brand • Zwollenaar valt kinderen lastig in winkelcentrum

Een koppel uit Apeldoorn probeert in eerste instantie zelf een brand in de slaapkamer te blussen. Met een wasmand vol water. Tevergeefs. Buren Leon en Evedien redden het stel. ,,Ik ben nog steeds in shock.’’

Meerdere kinderen in de Zwolse wijk Stadshagen zijn dinsdag lastiggevallen door een man. Het zoontje van Inge zag hoe de man in het winkelcentrum probeerde een jong kind mee te lokken. De man is aangehouden.

Voormalig Fundatie-baas Ralph Keuning staat geen media meer te woord. Hij reageerde zaterdag op de commotie en zijn vertrek als directeur. Dit zorgt voor nieuwe onrust onder medewerkers van het museum.

Volledig scherm Voormalig Fundatie-directeur Ralph Keuning. © Frans Paalman

Donny M. heeft bekend dat hij de 9-jarige Gino uit Kerkrade heeft misbruikt en gedood. In de rechtszaal liepen de gemoederen bij hoog op. De moeder begon te gillen en werd uit de zaal verwijderd. ,,Je bent een monster!’’

De rechtszaak die mascotte Heero heeft aangespannen tegen SC Heerenveen, heeft hij glansrijk gewonnen. ‘De man in het pak’ Hendrik Pasveer werd in februari na 22 jaar ontslagen. ,,Heero was mijn tweede ik.”

Christopher Atherton is sinds gisteravond de jongste profvoetballer ooit in het Verenigd Koninkrijk. De Noord-Ierse scholier was dinsdag 13 jaar en 329 dagen oud toen hij zijn debuut maakte voor Glenavon.

Volledig scherm Hendrik Pasveer in zijn Heero-pak. © Eigen foto

De 63-jarige Mark uit Engeland is ontroostbaar. Bij een ongeluk op de A1 bij Ugchelen verloor hij zijn camper én huis. De intens verdrietige Brit denkt al een dag nergens anders aan. ,,Mijn droom stopt hier.”

Staphorst is te bescheiden. Dat vinden het gemeentebestuur en de stichting Recreatie en Toerisme. Volgens hen mag het allemaal wat trotser. ,,Laten we de bescheidenheid van ons afschudden.”

Volledig scherm Mark Perry (63) is zijn camper én huis kwijt na een ongeluk op de A1 bij Apeldoorn © Maarten Sprangh, Luciano de Graaf, fotobewerking de Stentor

En dan nog even dit: Het dreef regisseur Cees van Kempen bijna tot waanzin. 600 draaidagen lang volgde hij de wolf. ‘Lag wel eens wekenlang gecamoufleerd in de bossen voor niks!’

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.