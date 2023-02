Nieuws gemist? Burenruzie blijft maar dooretteren • Romantisch haardje niet slim vanavond

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In Heino is vanmiddag een drugslab gevonden. De politie viel met verschillende eenheden binnen bij de Handels Hal en hield een 23-jarige man aan.

Een 30-jarige man uit Zwolle is vandaag vrijgesproken nadat hij verdacht werd van het verkrachten van zijn ex-vriendin. En dat ondanks een opvallend gesprekje via WhatsApp.

Drenthe, Overijssel en Friesland willen in Europa speciale leefgebieden voor wolven. De wolf moet hier voldoende ruimte hebben en genoeg prooidieren kunnen vinden. Daar staat dan wel wat tegenover.

Na meerdere rechtszaken is een omstreden café in Deventer gesloten. Dit is wat ermee gaat gebeuren: ,,De jongens zijn er nu druk mee bezig.”

Go Ahead Eagles is net al vorig jaar de koploper van Nederland als het gaat om het financieel ratingsysteem (FRS). De Deventer club haalde de maximale score.

Christian Atsu, voormalig speler van Vitesse, is nog altijd spoorloos na de aardbeving van vorige week in Turkije. Zijn zaakwaarnemer is diep teleurgesteld in de manier waarop Hatayspor, de club van Atsu, zich opstelt in de zoektocht.

Tamara woonde zes maanden in haar auto en weigerde tot twee keer toe woonruimte die haar werd aangeboden. Totdat er gister een ambulance verscheen.

Een burenruzie in Holten blijft maar dooretteren. Meerdere rechters hebben zich erover gebogen, maar nog altijd is er geen oplossing. ,,Die man is narcis­tisch, daar is niet mee te praten!”

En dan nog even dit: Een romantisch haardvuurtje is niet slim vanavond, volgens het RIVM: dit is waarom.

