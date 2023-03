Nieuws gemist? Buslijnen dreigen te verdwijnen • Zorgwerkers met long covid krijgen geen compensatie

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Buslijnen in Gelderland dreigen te verdwijnen . Door een oplopend miljoenentekort komt het openbaar vervoer in het nauw . De provincie luidt de noodklok en vraagt het kabinet om hulp .

Zorgmedewerkers die in 2020 door hun werk long covid hebben opgelopen , hebben geen recht op collectieve compensatie . Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag. De medewerkers wilden genoegdoening van de overheid .

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

2030 of toch 2035: deze jaartallen komen veel terug in de stikstofdiscussie. Caroline van der Plas van de BBB stelde in een debat dat er al duidelijkheid is over het jaartal, omdat het in de wet staat. Hoe zit dat?