Nieuws gemist? Compensatie toeslagenaffaire ‘niet voldoende’ en de knuffel van Fred. Dit en meer in jouw overzicht

In drie regio’s in Nederland begint maandag de vaccinatie van ouderen en gehandicapten. Dit is één van die drie plekken.

Vuurwerkverbod of niet: tijdens de jaarwisseling was er nog tienduizenden euro's schade in Oost-Nederland. ,,Dit toont aan waar de problematiek zit.”

Volledig scherm Schade aan een bushokje tijdens de jaarwisseling © Egberts Media

Alle schulden die slachtoffers van de toeslagenaffaire bij de overheid hebben, worden kwijtgescholden. Maar voor één van hen is dat niet voldoende. ,,Ik ga álles terugeisen, tot en met emotionele schade, want ze hebben jaren van ons leven afgepakt.”

Er is woensdagmiddag weer een persconferentie waarin extra coronamaatregelen worden afgekondigd. Twee ingrijpende besluiten lijken nu toch genomen te worden.

Moeder Monique zag thuis vanaf de bank zoonlief Thomas Krol Europees kampioen sprint worden. Haar berichtje op zaterdagochtend zou zomaar de doorslag hebben kunnen gegeven.

Klaas-Jan Huntelaar sluit zijn loopbaan niet af bij Ajax, maar bij Schalke 04. De Achterhoeker moet zijn oude liefde helpen te overleven in de Duitse Bundesliga.

Morgen houdt bewolking de overhand en kan er wat regen of motregen vallen. Het wordt zo'n 9 graden.

Lisanne Dijkstra (24) begon na een tip van een vriendin in mei met TikTok en heeft inmiddels al 245.000 volgers. Nu staat ze in een rijtje met beroemde influencers Enzo Knol en NikkieTutorials: ze is genomineerd voor een prestigiueze award.

Volledig scherm Hans Lebbink heeft het nu toch voor elkaar dat bij zijn doorstart het saunacomplex wordt verrijkt met een opgietsauna. © Ruben Schipper Fotografie

Corona nekte vorig jaar zijn Sauna Drôme in Putten, maar het hielp Hans Lebbink (82) bij een doorstart ook aan iets dat hij eerder niet voor elkaar kreeg. ,,Ieder nadeel heeft zijn voordeel.”

En dan nog even dit: Wat te doen als je gevaccineerd wordt? Fred, bewoner van een gehandicapteninstelling, twijfelde geen moment. Het leverde een hartverwarmende foto met een speciale gast op.

