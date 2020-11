Nieuws gemist? Corona kopje kleiner in de stad en Rutger denkt met Allerzielen aan zijn vrouw

Goed nieuws over de coronacijfers. Ze dalen en juist de grote steden in deze regio vallen op. Kijk hier op onze speciale coronakaart. Komen er meer maatregelen? Dinsdag horen we het. In elk geval is deze bibliotheek op voorbereid als de deuren een tijd dicht moeten. ‘Nog even snel boeken hamsteren.’

Deze dierenactivist stak trucks in brand bij eendenslachterij Ermelo. Oh ja. En zichzelf ook. ‘Ik ben er niet trots op.’

Volledig scherm 'Vegan Streaker' Peter Janssen © Damian Ruitenga / ANP (Bewerking: de Stentor)

Klant is boos. Hij wil de Ikea in. Maar hij is nummer 3 van zijn groepje. Dus schopt hij de beveiliger een gebroken enkel...

Was je trouwens van plan lekker naar Duitsland te gaan in de kerstvakantie? Niet doen, zegt het kabinet. ‘waren we toch al niet van plan, zegt bijna iedereen in de poll in het zelfde verhaal... Thuis blijven deden deze jongeren op Urk ook. De politie legde hun illegale coronafeestje stil.

Hij was 12 jaar lang het rustige boegbeeld van de club, de rots in onrustige tijden. Hij maakte mee hoe FC Zwolle weer PEC Zwolle ging heten en terugkeerde in de eredivisie. Nu gaat voorzitter Adriaan Visser weg. We zetten zijn hoogte- en dieptepunten op een rij.

GA Eagles heeft iets geflikt wat het hele vorige seizoen niet lukte. En toch staat de Deventer club op magere, elfde plek in de eerste divisie. Dit zeggen onze clubwatchers Dennis en Vincent erover.

Het wordt dinsdag een stuk koeler, met vooral in de middag meer kansen op een bui.

Wie herdenk jij met Allerzielen? Rutger uit Deventer denkt aan zijn overleden vrouw. Leontien van Moorsel luistert naar zijn verhaal.

Volledig scherm Leontien en Rutger © Monuta

Je hele leven aan iets moois bouwen en het dan moeten afstaan. Het verdriet van een ondernemer uit Beekbergen, zien hoe je camping aan mootjes gaat.

Hij was zo snel dat hij de politie al had ingehaald voordat hij het besefte. Hoe een snelle Audi-bestuurder bij Zwolle zijn rijbewijs kwijtraakte...

