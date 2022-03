Nieuws gemist? Datacentrum Zeewolde waarschijnlijk van de baan en Auto vliegt spontaan in brand. Dit en meer in jouw overzicht

Het datacenter in Zeewolde gaat er waarschijnlijk toch niet komen. Met uitzondering van VVD en CDA steunden zojuist alle partijen in de Eerste Kamer de motie waarin minister Hugo de Jonge wordt opgeroepen de bestemmingsplanwijziging die de komst van Meta mogelijk maakt te schorsen.

Hogeschool Saxion geeft toetsfraudeurs 1 kans: ‘wie zich nu niet meldt, krijgt grote problemen.’ Als later blijkt dat toetsresul­ta­ten op een onrechtma­ti­ge wijze tot stand zijn gekomen, kan de impact zeer groot zijn.

Als morgen de laatste coronarestricties worden opgeheven, sluit ook Testen voor Toegang de deuren. Een terugblik: Van alle 9 miljoen testen viel zo’n 1,5 procent positief uit.

Een personenauto is vanmiddag spontaan in brand gevlogen. In het voertuig zaten een man en een kind. De man reed met de auto van vanuit Almere richting Zeewolde toen het voertuig ineens in brand vloog.

De opvang van vluchtelingen in Oost-Nederland lukt tot nu toe nog, maar sporthallen zijn ook in beeld. ‘Dat is absoluut niet wat we willen, want dan heb je het over noodopvang.’

Een 62-jarige man uit Oldebroek die een 9-jarig meisje aan zijn geslachtsdeel liet zitten en kinder- en dierenporno in zijn bezit had moet acht maanden de gevangenis in. ‘Het ging van kwaad tot erger’

FC Utrecht en René Hake gaan per direct uit elkaar. Assistent-coach Rick Kruys maakt het seizoen af. De clubleiding beraadt zich ondertussen over de opvolging van Hake. Voor technisch directeur Jordy Zuidam was het vertrek van trainer René Hake onvermijdelijk.

Mathieu van der Poel wil dit wielerseizoen de Giro en de Tour combineren. ,,En die wil ik allebei uitrijden. In de Giro ligt in de eerste week een mooie kans op de roze trui.‘’

De comeback van Marc Overmars stuit op veel onbegrip: ‘Hij wekt de indruk dat hij vooral aan zichzelf denkt’

Andre Onana is vanochtend betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Kameroen. De doelman van Ajax reisde af naar zijn geboorteland voor interlands met de nationale ploeg, maar kwam keihard in botsing met een andere auto.

Morgen verloopt het opnieuw tamelijk zonnig met aangename temperaturen: het wordt ongeveer 18 graden. Daarbij staat hooguit een zwakke of matige wind.

Cyril kocht een boerderij in Koekange en laat er nu tiny houses bouwen voor speciaal doel: ‘Dit komt uit mijn hart’

William woont in Rusland en heeft een heel andere kijk op de oorlog: ‘Ik praat het niet goed, maar...’

Monique (57) kan haar badkamer maanden niet gebruiken: ‘Dit krijg je als mensen verplicht van gas af moeten’

In de polder worden Nederlandse militairen klaargestoomd voor het echte werk. Maar wat als er straks een beroep op hen wordt gedaan, in het oorlogsgebied van Oekraïne bijvoorbeeld? ,,Ik vind dit enger dan uitgezonden worden.”

En dan nog even dit: De winnaars van de Nederlandse kampioenschappen beachvolleybal indoor krijgen hun prijzengeld uitbetaald in bitcoin.

