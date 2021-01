Nieuws gemist? De koning wóónt in die broek en royale steun voor zieke Mariëlle uit Putten. Dit en meer in jouw overzicht

Geen tijd gehad om vandaag het nieuws te volgen? Met deze update ben jij binnen 2 minuten op de hoogte.

Ze woonde in Apeldoorn en Zwolle en woont nu naast Het Capitool in Washington. Astrid bevond zich ineens in het oog van de orkaan. ‘Ik had niet verwacht dat het zó zou escaleren.’ Hier vind je trouwens het laatste nieuws uit Amerika.

Ken je die van een verdachte die ontkent dat hij een kunstroof pleegde in Apeldoorn? Juist: hij geeft de spullen terug. Een bijzondere wending in een rechtszaak vandaag.

Drama op drama. De man die omkwam bij het ontmantelen van een oliebollenkraam was nog maar nét vader, maar ook nog onverzekerd...

Zullen we het druilerige weer van donderdag snel vergeten? Deze weerman belooft voor vrijdag wat beters!

Een tiener op doel en een volle ziekenboeg, Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen hoefde niet lang na te denken voor hij aanklopte bij de KNVB...

PEC Zwolle heeft dan eindelijk beet met een nieuwe flankspeler die de ploeg meer vaart in de aanval moet geven! Dit is die nieuwe belofte!

Er is hoop voor Mariëlle uit Putten. Dankzij jouw gulle giften komt een peperdure operatie in het buitenland in zicht!

De buurt is bezorgd en als je de beelden ziet van dit heftige ongeval in Deventer, dan snap je dat. Het lijkt soms wel een racebaan in deze straat. ‘Het moet echt hard zijn gegaan.’

Ze zorgt de hele dag voor haar moeder en eet dan een hapje mee. Nu is Jacqueline gekort op haar uitkering. ‘Moet ik misschien ook een wc-rol meenemen als ik naar haar toe ga?’

En dan nog even dit: onze koning is getrouwd met een prachtige Argentijnse, een regelrecht stijlicoon in ons land. Hoe krijgt hij het dan voor elkaar om in zulke kleren op werkbezoek te gaan, vraagt onze Oranje-kenner zich vertwijfeld af.

Bekijk hieronder onze meest bekeken video's van dit moment:

