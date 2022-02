Nieuws gemist? Deventer geliefd onder inbrekers en Stefan Groothuis klom uit diep dal. Dit en meer in jouw overzicht

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland fors naar beneden, problemen bij RIVM houden aan

De regionale coronabesmettingen zijn het afgelopen etmaal in alle regio’s gedaald, een beeld dat ook landelijk te zien is. Werden er gisteren nog 6406 besmettingen gemeld, vandaag waren dat er 3358. Toch is hier ook een kanttekening te plaatsen, omdat het RIVM een achterstand heeft in het registreren van de besmettingen.

29 januari