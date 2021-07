Nieuws gemist? Dierenasiel in Zwolle zit overvol en op de vlucht voor het wassende water in de IJssel. Dit en meer in jouw overzicht

Net weer gewend aan de koffie uit de automaat, draait de regering een versoepeling terug. ,,Werk zoveel mogelijk thuis’’, zei Mark Rutte vanavond tijdens het coronadebat in de Ridderzaal.

De politie blijft terughoudend over het zedenincident dat eerder deze week op een camping in Rheeze plaatsvond. In de jacht op de dader is er nu wel een signalement verspreid.

Run je met veel plezier jouw horecazaak, gaan er plots geluiden dat je het restaurant te koop hebt staan... Sterker, jouw restaurant stáát op een verkoopsite, terwijl je zelf van niets weet. Koos Brochard uit Harderwijk kan er, achteraf, wel om lachen. ,,Maar eigenlijk was het helemaal niet grappig.’’

Niet alleen Limburg kampt met wateroverlast. In Terwolde werden 120 kampeerplekken vanmiddag razendsnel ontruimd. En dat hartje zomer. Het was wassende water van de IJssel zorgt voor een reële dreiging.

Voor wie nog twijfelde. Tadej Pogacar was al de sterkste in de Alpen, maar ook in de Pyreneeën is er voor de rest geen houden aan. De 22-jarige Sloveen en titelverdediger in de Tour de France won op bijzonder knappe wijze de loodzware zeventiende etappe.

Er kwamen barstjes in het huwelijk tussen Lionel Messi en FC Barcelona. Tel erop dat de Spaanse club flink moet bezuinigen en een vertrek leek aanstaande. Maar de 34-jarige Argentijnse wondervoetballer blijft zeer waarschijnlijk. En hij levert flink in, al is daar ook iets op gevonden.

Stabieler zomerweer komt er aan, maar morgen kunnen er nog een paar buitjes vallen. Het complete weerbericht zie je in de video

Bij het begin van de vakantie loopt het dierenasiel wel vaker vol. Met dank aan corona was het afgelopen jaar ene uitzondering. Maar nu lijken veel mensen genoeg te hebben van Fikkie, Wodan, Twinkel en Minouch. Het asiel in Zwolle merkt het verschil. ,,Dit jaar spant de kroon.’’

Ze voetballen zelf in de vierde klasse. Toch weten buitenlandse topclubs het Apeldoornse WWNA goed te vinden. Het geheim? Gastvrijheid, een prima grasmat én Hollandse regen.

En dan nog even dit: Precies een jaar geleden zagen ze het levenslicht op een boerderij in Oldebroek. De kalfjesdrieling van Cor en Gea de Zwaan trok als zeldzaam fenomeen veel bekijks. Hoe staan de dames er inmiddels bij? Prima, maar niet meer op hun geboorteadres.

