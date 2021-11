Nieuws gemist? Discussie over paleis aan de IJssel en onrust op vakantiepark in Epe. Dit en meer in jouw overzicht

Delen per e-mail

Een deel van Urk is vannacht aangewezen als ‘veiligheidsrisicogebied’. Dat besloot de burgemeester. Vorig weekend was het nog onrustig op het voormalige eiland.

Het huwelijk van het echtpaar Wendels uit de Achterhoek eindigde na 49 jaar in twee ziekenhuisbedden. ‘Als papa achteruit ging, zagen we dat terug in de situatie van mama’

De eerste sneeuw van het najaar is een feit! Onder meer op de Veluwe, in Apeldoorn en in Deventer kwam er verse poeder naar beneden. In Hoenderloo kon je zelfs met sneeuwballen gooien. Dat leverde fraaie plaatjes op.

Volledig scherm De kinderen vermaken zich met een behoorlijke sneeuwlaag in Hoenderloo. © Luciano de Graaf

Na drie branden in een week tijd zit de schrik er goed in op een vakantiepark in Epe: ‘Wie doet nu zoiets?!’

Een persoonlijk drama zorgde voor een kras op de ziel van ‘monumentenman’ Paul Osewoudt (74) uit Schalkhaar, maar zijn strijdlust bleef: ‘Veel goede dingen zijn voortgekomen uit burgerlijke ongehoorzaamheid’

Met een simpel foefje kan voorkomen worden dat windmolens vogels slachten. Mooi nieuws natuurlijk, maar er ontstaat wel een nieuw probleem...

Expeditie Robinson? Klaverjassen? Nee, Kees van Wonderen is alléén maar bezig met Go Ahead Eagles. Obsessief. ‘Maar al die aandacht voor mij is niet terecht, dit succes heeft meerdere vaders’

Oranje-internationals Donyell Malen en Wout Weghorst waren vanmiddag in een onderling Bundesliga-duel allebei trefzeker, maar wiens ploeg trok aan het langste eind?

De temperatuur daalt vannacht tot onder het vriespunt. Een sneeuwlaagje hoeven we morgenvroeg niet te verwachten. Houd in de loop van de ochtend en in het begin van de middag wél rekening met regenbuien.

Na tientallen jaren wachten, verrijst een enorm landhuis op een prachtige plek aan de IJssel bij Zwolle. Wonderschoon of wanstaltig? De meningen zijn verdeeld.

Johan wilde (en ging) spectaculair dood: dit is zijn opzienbarende levensverhaal

En dan nog even dit: Chris haalde z’n gestolen Mercedes na 5 jaar terug uit Ghana: ‘Niet echt in beste staat’

