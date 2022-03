Nieuws gemist? Dit weten we over de McDonald's-moord en Oekraïense president spreekt Tweede Kamer toe. Dit en meer in jouw overzicht

De politie heeft een 32-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in Zwolle. De man meldde zich woensdagavond laat op het politiebureau in Deventer.

Ondertussen krijgen tientallen getuigen slachtofferhulp na de koelbloedige dubbele moord. Ook personeelsleden en andere omstanders krijgen hulp bij de verwerking van wat ze meegemaakt hebben.

Volledig scherm 2022-03-31 09:59:04 ZWOLLE - Politie onderzoekt de plek waar woensdag twee mannen (57 en 62 jaar) om het leven zijn gekomen bij een schietpartij in de McDonald's. © ANP

Eén van de dodelijke slachtoffers is Hüseyin Torunlar (63). Hij was een bekende Zwollenaar en stond bij veel mensen bekend als de goedlachse eigenaar van de iconische Grillroom Sahara aan de Melkmarkt. ‘Iedereen at na het stappen shoarma in de Sahara.’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak vandaag de Tweede Kamer toe. Zijn belangrijkste boodschap: ‘Wees bereid energie uit Rusland te stoppen.’

Direct na deze speech is in de Tweede Kamer grote ergernis ontstaan omdat minister Hoekstra niet kan aangeven wat Nederland precies doet om de sancties tegen Rusland na te leven. ‘Dit is onacceptabel en gênant.’

PEC-icoon Albert van der Haar (46) is een nieuwe weg ingeslagen en maakt een opvallende carrièremove: ‘Ik haal hier meer energie uit.’

Zondag is het zover: de IJsselderby. Slechts twee van de laatste twintig ontmoetingen in Zwolle werden gewonnen door GAE. De spanning neemt toe in beide kampen.

Wout van Aert is ziek en dreigt zondag de Ronde van Vlaanderen te moeten missen. De hoop op succes is er echter niet minder om: ‘Ook zonder Wout starten we met het doel om te winnen.’

Vaassenaar Pieter Kroon (27) wist van wanten. Van ham- en van runderlappen. Zijn leven draaide om de slagerij in Vaassen. Maar toen kwam de pijn in zijn keel...

Een nostalgisch buurtje van 123 jaar oud slopen? ‘Geen denken aan!’ De bewoners van de Apeldoornse straat Salland verzetten zich fel tegen het plan om 24 huizen plat te gooien.

