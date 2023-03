Nieuws gemist? Dodelijk bedrijfsongeval in Nijverdal • Hondje Paloma na 2 weken zwerven veilig thuis in Hierden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een arrestatieteam is dinsdagmiddag een woning in Slagharen binnengevallen. Daarbij is een man opgepakt. Hij zou dit weekend iemand hebben mishandeld en dreigde daarbij naar verluidt met een vuurwapen.

Bij een bedrijfsongeval in Nijverdal is dinsdagmorgen een medewerker omgekomen. De man raakte bij metaalbewerkingsbedrijf Broeze bekneld in een zaagmachine.

De kogel leek al door de kerk: na 2035 mochten er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor verkocht worden. Toch maakt de EU nu, op aandringen van Duitsland, een uitzondering voor auto's die op e-fuels rijden.

Bij de Peter R. de Vries Foundation zijn tegen de dertig mails binnengekomen over de verdwijningszaak van Maria van der Zanden in Putten. De stichting heeft een enorme beloning uitgeloofd voor de ‘gouden tip’.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas denkt niet dat het kabinet het einde van het jaar haalt. Bij VVD en CDA ziet zij bereidheid om mee te bewegen in het stikstofdossier, maar ze verwacht dat D66 ‘de poot stijf houdt’.

In een besloten oefenwedstrijd moest Go Ahead Eagles het vandaag afleggen tegen Schalke 04 onder 23. Namens de Deventenaren was Jahnoah Markelo trefzeker, hij schoot een vrije trap keurig binnen.

Lewis Hamilton is zwaar onder de indruk van Red Bull. De auto waarmee Verstappen en Pérez de eerste races van dit F1-seizoen overheersten, is volgens hem ‘de meest dominante auto’ die hij in zijn carrière heeft gezien.

Dat PEC Zwolle een streep heeft gezet door de pilot met slimme technologie vindt sportminister Conny Helder ‘zeer teleurstellend’. Ze roept op de beslissing terug te draaien. PEC trok vorige week de stekker uit de pilot.

Burgemeesters van 29 steden, waaronder Zutphen, voorzien grote gevolgen als de spoedeisende hulp uit regionale ziekenhuizen verdwijnt. ‘Op deze manier dreigt de basiszorg uit de regio te verdwijnen.’

Op het nippertje gered van de verdrinkingsdood in het zwembad in Slagharen. Drie decennia later schiet deze jeugdherinnering dagelijks door het hoofd van Arno Huijgen (35), met één prangende vraag: wie redde zijn leven?

En dan nog even dit: Het hondje zwierf bijna twee weken over de Veluwe en werd zelfs op de snelweg A28 gezien. Maar door de hulp van vier verschillende zoekteams is Paloma nu ongedeerd teruggevonden en thuisgebracht naar haar baasje in Hierden.

