Nieuws gemist? Doden bij bus-crash en Militairen willen naar Oekraïne. Dit en meer in jouw overzicht

Op de snelweg van Antwerpen richting Breda is zondagmiddag een zwaar ongeluk gebeurd met een bus. De Franse bus crashte tegen een vangrail. Er vielen minstens twee doden en er zijn tien zwaargewonden. De chauffeur was onder invloed van drugs.

Over de Teenage Party voor pubers tot en met 15 jaar die afgelopen vrijdagavond plaatsvond bij Bij Lampe in Raalte gaan de wildste verhalen rond. Cocaïne- en drankgebruik bijvoorbeeld en tientallen jassen weg. Niets van waar, zegt de bedrijfsleider. Maar energydrank gaat wel in de ban.

Volledig scherm Auto tegen woning op Steenwijkerweg in Willemsoord. © Pers Fotograaf

Een enorme zwerfkei heeft nog groter leed bij een echtpaar in Willemsoord voorkomen. Een auto reed hun huis in. De ravage is niet te overzien. Maar als de kei er niet was geweest, had de auto misschien wel midden in de kamer gestaan. Het ontilbare ding is zeven meter van zijn plek geschoven door de klap.

Oekraïne houdt rekening met een groot Russisch offensief in het Oosten van het land. In de schaduw van die dreiging wordt onderzoek gedaan naar vijfhonderd mensen die betrokken zouden zijn bij oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat en meer in ons live-blog.

Max Verstappen is zijn geloof in het prolongeren van zijn wereldtitel al kwijt. Tijdens de Grand Prix van Australië viel hij uit door een probleem met zijn benzinesysteem.

Volledig scherm Benoit Cosnefroy en Michal Kwiatkowski strijden om de laatste millimeters. © BELGA

Michal Kwiatkowski heeft z’n tweede Amstel Gold Race gewonnen. De Pool bleef Benoît Cosnefroy millimeters voor. De Fransman werd eerst tot winnaar uitgeroepen, maar het was de wereldkampioen van 2014 die aan het langste eind trok.

Met nog maar zes duels te gaan, kan PEC zich geen misstap meer veroorloven. Dus telt vanavond in de thuiswedstrijd tegen AZ alleen een zege voor de Zwolse hekkensluiter. Lees hier ons live-blog. De wedstrijd is om 20 uur gestart.

Gert Jan Logtenberg heeft twee opties: de ontwikkeling van zijn ziekte Parkinson lijdzaam ondergaan en afwachten hoe het verder gaat of proberen de symptomen onder controle te krijgen. Dat laatste doet hij: met bokstrainingen.

Volledig scherm Ze zijn er klaar voor. © Foto Freddy Schinkel

Deze vier militairen van de Tonnet-kazerne in ’t Harde willen niets liever dan uitgezonden worden naar de oorlog in Oekraïne, om te vechten voor vrijheid en democratie. ,,Daarvoor hebben we het groene pak aan.”

En dan nog even dit: Haakjes, we missen ze als we op vakantie zijn. Je zou zeggen dat vakantiehuisbouwers dat ondertussen weten. Van de 200 proefslapers op het nieuwe vakantiepark in Kampen niets dan lof over de accomodaties. Of toch? ,,Het was jammer dat er geen haakjes in de badkamer waren.”

