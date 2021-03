Nieuws gemist? Drama voor Willie uit Eerbeek en horecabaas Stefan gooit het roer om. Dit en meer in jouw overzicht

Hooikoorts of corona? Dit zijn de verschil­len qua symptomen: ‘Maar neem geen risico’

5 maart Het echte hooikoortsseizoen moet nog losbarsten, maar corona-arts Klaas Koiter van GGD IJsselland doet alvast een oproep. Ook al heb je elk jaar hooikoorts, of een andere pollenallergie: blijf bij de minste twijfel tóch thuis en doe een coronatest. ,,Neem geen risico. Ook in het onderwijs. Je wil niet dat iemand drie dagen snotterend rondloopt en dat dan toch blijkt dat het corona is. Voor je het weet hebben we een uitbraak.’’