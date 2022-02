Nieuws gemist? Dramatisch ongeval in Bruchterveld en Wout is de grootste ‘molloot’ van Nederland. Dit en meer in jouw overzicht

Bij een dramatisch ongeval in Bruchterveld is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze botste met haar auto frontaal op een ander voertuig.

Ook in Meppel ging het mis: bij een aanrijding door een auto is vanmiddag een fietser zwaargewond geraakt. De man is per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Volt heeft Kamerlid Nilüfer Gündogan definitief uit de fractie gezet. De partij heeft dertien meldingen ontvangen, over onder meer handtastelijkheden, intimidatie en ‘ongewenste seksuele avances’.

Een groep Oekraïense chauffeurs staat sinds vrijdag vast op een parkeerplaats langs de A50 bij Apeldoorn. Ze willen hun familie in Oekraïne beschermen, maar weten niet of ze überhaupt de grens over mogen: “Family is good, Ukraine not good.”

KLM heeft twee vluchten laten omkeren die onderweg waren naar Sint-Petersburg en Moskou: “Wij kunnen niet meer garanderen dat vluchten naar Rusland veilig terug kunnen keren.”

PEC is dit kalenderjaar niet langer ongeslagen in de eredivisie. De Zwollenaren verloren vanavond in Almelo kansloos met 2-0 van Heracles.

Wout van Aert heeft voor de eerste keer in zijn carrière de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Bij de vrouwen was er Nederlands succes: daar sprintte Annemiek van Vleuten naar de winst. Zij werd op het podium vergezeld door nog twee Nederlanders, namelijk Demi Vollering en Lorena Wiebes. ,,Deze is heel lekker.”

Volledig scherm Wout Van Aert van Jumbo Visma ontkurkt de champagne na het winnen van Omloop Het Nieuwsblad. © EPA

Er werd vanmiddag gevoetbald in onze regio: SV Urk won van SC Genemuiden en doet goede zaken in de titelrace. Hier vind je alle uitslagen.

Vannacht daalt de temperatuur tot het vriespunt en kan er mist ontstaan. Deze verdwijnt morgenochtend snel en vanaf dat moment wordt het weer een zonnige dag. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het ongeveer 10 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De reputatie van de Oekraïense president Volodimir Zelenski groeit met de nacht. Ooit was hij acteur en speelde de president van Oekraïne in een tv-serie: nu vervult hij de rol van zijn leven.

Granaten verwoestten de huizen om haar heen. Schuilend onder de trap van haar woning in Aleppo zei kunstenares Nouran Breem tegen haar geliefde: ,,Ik wil hier niet doodgaan.’’ De volgende dag vertrokken ze naar Zutphen.

Als een medische situatie uitzichtloos is en de behandeling beëindigd moet worden, hoe ga je dan om met islamitische waarden? ‘‘Artsen moeten ruimte maken voor religie.”

Volledig scherm Wout van Zaale is molloot en voorspelt al jaren de mol in Wie is de Mol. © Marlies Wessels

En dan nog even dit: Hij kijkt iedere aflevering minstens twee keer en mist geen enkele verborgen hint. ‘Molloot’ Wout van Zaale (19) is één van de grootste ‘mollenjagers’ van het populaire tv-programma Wie is de Mol. En hij weet nu bijna zeker wie de Mol is.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.