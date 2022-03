Nieuws gemist? Dramatisch ongeval in Elburg en Kamerleden zijn woedend. Dit en meer in jouw overzicht

Bij een zwaar ongeluk met een bus in Elburg is de chauffeur (68) uit Elspeet om het leven gekomen. De kinderen in de touringcar waren overstuur.

De bestuurder van een auto die op een boom klapte bij Wanneperveen is overleden. Zijn wagen lag volledig in puin.

Verschillende Kamerleden waren woedend vanwege een 'spijbelende’ minister Sigrid Kaag. De premier moest opdraven om haar te vervangen en noemde direct een eerder gemaakte afspraak een ‘illusie’.

Volledig scherm De Oekraïense Alexandra (12) en haar huilende zusje Esyea (6) nemen afscheid van hun moeder. © REUTERS

De sancties tegen Rusland worden steeds verder aangescherpt. McDonald's sluit alle restaurants in het land, Amerika stopt met de import van Russische olie en Nederland onderzoekt of de gaskraan dichtgedraaid kan worden.

Met Evert Linthorst (22) heeft GA Eagles de opvolger van Luuk Brouwers al in huis. ,,Ik moet nog even geduld hebben.” De Eagles verloren vanmiddag overigens een geheim oefenduel.

Pelle Clement vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle. De aanvallende middenvelder verlengt zijn aflopende contract niet. Mogelijk tekenen nog meer spelers niet bij.

Crisis bij Willem II, concurrent van PEC in de strijd om lijfsbehoud. Twee kopstukken zijn weggestuurd op een ‘inktzwarte dag’.

De Russische turner die in opspraak raakte door een omstreden Z-symbool te dragen, heeft daar geen spijt van. ,,Ik zou het zo weer doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Russische Alisa (22) studeert nog maar net een maand in Zwolle, maar verkeert sinds de oorlog in Oekraïne ineens in onzekerheid over haar verblijf in Nederland. Ze ziet het bloedvergieten met lede ogen aan.

Fenna is pas 5, maar heeft al de lengte van een kind van 9 én zit al in de puberteit. Via een MRI-scan wordt een vreselijke ontdekking gedaan, die de wereld van haar en haar ouders op z’n kop zet.

Volledig scherm Frank, Fenna, Marit en Minka laveren continu tussen hoop en vrees. Fenna is voor even verlost van haar zwaar belastende chemo’s. ,,Nu hopen dat dat voorlopig zo blijft.” © Fred Leeflang

Xander (47) dreigde na zijn overlijden anoniem in een graf te verdwijnen, maar dat liet de daklozengemeenschap van Apeldoorn niet gebeuren. Die stelde alles in het werk het lichaam terug te halen voor een waardig afscheid.

En dan nog even dit: een bijzondere recordpoging van Twentse studenten. Zij bouwen met 12.600 kratjes een bierkrattenbrug van zo'n 36 meter.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.