Nieuws gemist? Drukte in binnensteden Oost-Nederland en omikron duikt op in IJsselland. Dit en meer in jouw overzicht

Een nieuwe ‘winterslaap’ voor Nederland: dit zijn de lockdownmaatregelen tot half januari.

Omikron is recent vastgesteld in de regio IJsselland. In Noord- en Oost-Gelderland zijn er nog gevallen bekend, maar dat is volgens de GGD slechts een kwestie van tijd.

Het was een drukte van belang in veel binnensteden vanmiddag. Ook in Deventer zag het zwart van de mensen. Ondernemers hielden gemengde gevoelens over aan deze dag. ‘Iedereen kan kan de pot op’

De tranen zitten hoog bij medewerkers van verpleeghuis De Lunette in Zutphen. Al wekenlang lopen ze op de toppen van hun tenen, verpleegkundigen vallen bij bosjes uit. ‘Er komt maar geen einde in zicht’

Volledig scherm Mieke Weikamp en Jolanda Siebring hijsen zich meermalen per dag in beschermende kleding om bewoners in Zutphen, die geïsoleerd zijn, te bezoeken. © Jeroen Jazet

Een jongen van 14 (!) jaar sloeg vannacht over de kop met een bestelbus bij Sibculo. Hij bleek ook nog eens onder invloed.

Na de mislukte leveroperatie van zoon Farhad uit Harderwijk, is er tóch een donor voor zijn moeder gevonden. ‘Dit is het lot’

Mathieu van der Poel stuit bij zijn rentree in het veldrijden op rivaal Wout Van Aert: ‘Meedoen voor de overwinning zit er niet in’

De belangrijkste prijs had Max Verstappen al binnen, maar vandaag kon de Nederlander nog een titel bijschrijven.

De zon zal zich amper laten zien morgen. Het blijft wisselvallig, de temperatuur komt niet boven de 8 graden uit.

Waarom keek de politie nooit eerder in de vijf oude Navo-bunkers waar onlangs de grootste vuurwerkvangst ooit is gedaan? Justitie had de verdachten uit Oost-Nederland al jaren in beeld.

Liesbeth, Niels en Peter gingen op vredesmissie naar verre landen en kwamen terug als een compleet ander mens. Dit zijn hun aangrijpende verhalen.

En dan nog even dit: Een verhitte discussie bij de mannen van VI met Bram Moskowicz gisteravond over de zaak Borsato: ‘Wat is dit voor ongelooflijke onzin?!’

