Nieuws gemist? Echtpaar staat doodsangsten uit en einde in zicht voor avondklok? Dit en meer in jouw overzicht

Het was dé vraag vandaag tijdens het Catshuis-overleg: komt er vanaf 28 april een einde aan de avondklok en kunnen terrassen en winkels dan weer open? Het antwoord op die vraag is naar dinsdag geschoven, maar inmiddels klinken er wel montere geluiden.

Een echtpaar uit Ommen stond vannacht doodsangsten uit. Een wildvreemde man sloeg zomaar een raam kapot en klom daardoor heen. ,,Ik heb de hele tijd gehuild. Ik kon gewoon niet meer stoppen. Ik ben nu nog aan het bijkomen.’’

Coffeeshops zitten in de problemen. De shops hebben geen geld om wiet in te kopen omdat banken geen cash beschikbaar stellen. Is het straks nog wel mogelijk om een jointje te halen bij jouw coffeeshop?

Met een crowdfundingactie is voor duizenden euro's aan opgehaald voor de zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’. Daarmee is het beoogde streefbedrag binnen twee etmalen overschreden. De initiatiefnemers zijn ‘sprakeloos’.

Nog nooit won Max Verstappen zó vroeg in het seizoen. Na de tweede plaats in Bahrein was de 23-jarige Nederlander in Imola dé winnaar van het gedroomde duel in de Formule 1 met Lewis Hamilton. Tijdens een kletsnatte race liet de Nederlander zijn racekwaliteiten zien.

Ajax heeft voor de twintigste keer in de clubhistorie de KNVB Beker gewonnen. Tegen Vitesse moesten de Amsterdammers diep gaan: pas laat in het duel besliste een invaller de finale.

Morgen is het wisselend bewolkt met later op de dag vorming van enkele buien, vooral in het zuiden. Een klap onweer is daarbij niet uitgesloten.

Stilgeboren Luke kwam in België ter wereld, omdat het hier strafbaar kon zijn. ,,Dit was het meest liefdevolle dat we voor Luke konden doen.” Moeder Bienvenida voelt de drang om ruchtbaarheid te geven aan dit onderwerp, om andere ouders dit leed te besparen.

Naïef is ze niet en verdachte mailtjes negeert Gerda (57) altijd: En tóch werd ook zij opgelicht voor 5500 euro. ,,Het leek zo echt”, zegt de alleenstaande moeder aangeslagen.

