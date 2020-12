Nieuws gemist? Een poederbrief in Zwolle en de aparte mondkapjes van Tom (22) uit Apeldoorn. Dit en meer in jouw overzicht

Het dragen van een mondkapje is sinds vandaag verplicht in publieke binnenruimten. Hoe gaan de winkeliers in Apeldoorn, Zwolle en Deventer hiermee om?

Het pand van het Waterschap in Zwolle is vanochtend ontruimd na de vondst van een vermoedelijke poederbrief. De medewerker die de brief vond, schrok zich een ongeluk.

De Zwolse huisarts Marco Blanker kreeg al meerdere keren de vraag of hij een briefje wilde schrijven voor een mondkapjesvrijstelling. Hij verbaast zich erover dat op de website van de overheid staat dat dit mag.

In de Duitse stad Trier reed een automobilist in een grijze SUV vanmiddag in op mensen in een voetgangersgebied. Er vielen zeker vier doden en 15 gewonden.

Go Ahead Eagles nam het vanavond in eigen huis op tegen laagvlieger Jong AZ. Een zege is een must voor de ploeg van Kees van Wonderen.

Romain Grosjean ontsnapte zondag net op tijd uit zijn brandende wagen na een horrorcrash. De Franse F1-coureur spreekt uitgebreid over het ongeluk.

Het wordt opnieuw bewolkt en druilerig. Met een maximale temperatuur van 6 graden zal het wel wat kouder aanvoelen dan vandaag.

Producer Roy uit Apeldoorn was te zien in SBS-kraker ‘Ik geloof in mij’ en plukt daar nu al de vruchten van.

Na het succes van zijn verkleurende zwembroeken stort Apeldoorner Tom van Dieren (22) zich nu op de verkoop van excentrieke mondkapjes. ,,Ik heb de eerste bestelling uit Mexico al binnen.’’

En dan nog even dit: Burgers’ Zoo is drie leeuwenwelpjes rijker. Zo verliep de bevalling van de drieling.

