Nieuws gemist? Enorme schok in Epse en Tom (22) gaat met uitvinding de wereld over. Dit en meer in jouw overzicht

Eén van de kinderen van Ruinerwold die onlangs bij de vader was teruggekeerd, heeft hem nu alsnog verlaten. Ondertussen was er ook een meevaller voor Gerrit Jan van D.

Bij het neerstorten van een sportvliegtuig op een akker bij Epse is één persoon gewond geraakt. ,,Ik schrok en dacht meteen: dit gaat niet goed.”

Burak K. had niet helemaal door hoe groot de klap van hun vuurwerkbom in Deventer zou zijn. ,,Als ik had geweten dat het zo hard zou gaan, had ik dit natuurlijk nooit in een woonwijk gedaan.’’

Twee weken na zijn beëdiging verlaat Sidney Smeets (D66) alweer de Tweede Kamer

Na de ‘rollercoaster’ van gisteren en beschuldigingen heeft D66-Kamerlid Sidney Smeets een ingrijpend besluit genomen. ,,Deze stap doet mij pijn.’’

Tussenpaus Bert Konterman is bezig aan zijn laatste weken bij PEC Zwolle. Hij wordt niet de rechterhand van Art Langeler, maar kiest voor een nieuw avontuur.

De Zwolse ploegleider Wilbert Broekhuizen is helemaal op zijn plek tussen de beste wielrenners ter wereld. ,,Mijn eerste werkweek heb ik m’n ogen uitgekeken.’’

De dag start morgen koud en het blijft overal droog. In de middag wordt het zo'n 11 graden.

Na zijn bijzondere zwembroeken en mondkapjes heeft Tom van Dieren (22) weer iets nieuws bedacht. De Apeldoorner gaat hiermee de wereld over.

Duizenden stukken speelgoed verzamelde Rie Ruyssenaers-Schenk, maar haar grootste wens kwam nooit uit. Haar dochter Loes maakt die droom nu waar, in Deventer. ,,Toen de spullen weggingen uit ons huis, in 2002, hadden we zes verhuiswagens vol.’’

En dan nog even dit: Steenwijk is in de ban van een zoektocht naar de al maandenlang vermiste hond Sky. Nu is er een teken van leven.

