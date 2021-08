Nieuws gemist? Erkenning voor Caroline van der Plas en inzamelingsactie toont andere kant van Harskamp. Dit en meer in jouw overzicht

De provincies Flevoland en Overijssel willen dat de N50 ook rond het ‘verkeersknelpunt’ bij Hattemerbroek wordt verbreed. Dat kost een hoop geld, maar wie gaat dit betalen?

Hoewel niemand aangifte heeft gedaan van de vechtpartij tussen ‘supporters’ van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, neemt de politie het alsnog hoog op. ,,Openlijk geweld wordt niet getolereerd.”

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas is momenteel de meest waardevolle parlementariër van Nederland. Dat is overigens niet de enige erkenning voor het harde werk van de Deventer politica.

Nadat dorpsgenoten afgelopen dinsdag protesteerden tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen op legerplaats Harskamp, heeft Harskamper Bas Sturm (rechts) het initiatief genomen om kleding en speelgoed in te zamelen voor deze evacués.

Nu de rust in Harskamp is wedergekeerd, wordt door deze mooie actie een andere kant van het Veluwse dorp zichtbaar. ,,Niet iedereen is zoals de relschoppers.”

‘Evenementen zijn de dupe van het geblunder van het kabinet’, stellen Mojo en de KNVB. Het kabinet begrijpt hun frustratie, maar blijft bij de huidige maatregelen.

Beitske Visser uit Dronten is betrokken geweest bij een enorme crash in de W Series, de hoogste raceklasse voor vrouwen. Ze kon zelf uit de auto stappen en werd naar het ziekenhuis gebracht.

PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse weten na vandaag waar ze aan toe zijn in Europees verband. Vooral Vitesse wacht een zware klus, al is trainer Thomas Letsch daar blij mee. ,,Hier zijn we namelijk voetballer voor geworden.”

Het weekend begint met regen. Maar niet getreurd: de zon zal zich morgen geregeld laten zien. Onze weerman Alfred Snoek vertelt je daar meer over.

Het is al 86 jaar een begrip in Zwolle, maar inmiddels staat eetcafé de Kleine te koop. Het potje is leeg en de lol is eraf. ,,We hebben nooit de kans gehad om echt te draaien.’’

Vlak voor haar overlijden schilderde Natascha nog even het huurhuis omdat ze dacht dat haar dochters Fabiënne en Valerie daar konden blijven wonen. Maar toen kwam er een brief. ,,Mama zou dit vreselijk vinden.”

Valerie (links) en Fabiënne mogen nu hun moeder is overleden niet in het huis blijven wonen van corporatie Ons Huis

De verwarde persfotograaf die twee agenten neerschoot, deed dat met een dienstwapen. ,,Helemaal níemand zag dit aankomen.”

En dan nog even dit: Een verse, ambachtelijke pizza binnen drie minuten na bestelling uit een automaat? Hier is dat nu mogelijk, al is niet iedereen enthousiast.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

