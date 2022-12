Nieuws gemist? Explosie op woonwagenkamp Apeldoorn • Bestuurder slaat 8 keer over de kop op A2

,,Als ik in m’n stoel had gezeten, was ik er nu niet meer geweest...’’ Consternatie op een woonwagenkamp in Apeldoorn. Bij een bewoner werd vannacht een explosief naar binnen werd gegooid. Waarom? ,,Zeg het maar...’’

Cortina is in de race voor de slechtste reclameslogan van het jaar. Met ‘Word E-lecterrific’ is het Zwolse fietsenmerk kanshebber om het stokje over te nemen van Benny’s Vleesservice’s ‘Mijn ballen wegen 130 gram’.

Een automobilist is op de A2 acht keer over de kop geslagen. Volgens een agent heeft de man zijn ‘engeltjes nu wel opgebruikt’. De bestuurder testte positief op drugsgebruik. Hij kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Mensen om haar heen blijven verslagen achter nu Angelique Vos is overleden. De rijinstructrice stierf als gevolg van een flatbrand in Arnhem. En dat was geen toeval, zegt de omgeving. Ze werd al lange tijd bedreigd.

Mathieu van der Poel heeft met groot machtsvertoon de Scheldecross in Antwerpen gewonnen. Hij won zijn eerste duel van deze winter met Wout van Aert met overmacht. De laatste zes rondes reed hij solo aan de leiding.

Xander Blomme ziet de lange winterbreak als kans alsnog veel speeltijd bij Go Ahead Eagles af te dwingen. De Belg draafde zondag op in de basis bij het gewonnen oefenduel met FC Den Bosch. En dat smaakt naar meer.

Antiquair. Fenomeen. Buitenmodel, zoals hij het zelf noemt. Hoe groeide ‘verlegen jochie’ Joseph Estié (62) uit Kampen uit tot toonaangevende kunstexpert en BN-er? Hij vertelt het zelf in zijn eerste grote interview.

Iede Geert Bakker (51) uit Urk stopt met zijn vissersbedrijf. Hij is een van de tientallen vissers die gebruikmaken van een saneringsregeling. Er was geen uitweg: „Het kán gewoon niet uit. Het kan niet.”

Volledig scherm Iede Geert Bakker uit Urk stopt (noodgedwongen) met vissen. © Foto Freddy Schinkel

En dan nog even dit: In een recordtijd schreven komieken Jeroen Woe en Niels van der Laan hun lied over Louis van Gaal af. Het erenummer voor de bondscoach werd dezelfde avond nog door Lenny Kuhr op tv vertolkt.

