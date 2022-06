Nieuws gemist? Fietser (87) overleden na ongeluk in Twello • vrouw zakt weg in drijfzand Wanneperveen.

Uniek café De Moespot te koop na overlijden uitbater (maar wel onder bijzondere voorwaar­den)

Te koop: het in de Kop van Overijssel o zo bekende café in buurtschap De Moespot, tussen Vollenhove en Blokzijl. Reinier Belt, de laatste uitbater, overleed in september 2021 op 77-jarige leeftijd. Sindsdien was de kroeg, waarvan de geschiedenis teruggaat naar 1853, gesloten. Nu wordt het etablissement verkocht in de geest van Reinier.

