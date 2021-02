Nieuws gemist? Fikse boete dreigt voor horecabaas na schaatsgekte en ecoduct bij Apeldoorn gaat viraal. Dit en meer in jouw overzicht

KAART | Unieke daling coronacij­fers in Oost-Nederland (maar schijn bedriegt...)

8 februari Het aantal positieve coronatesten is overal in de regio flink afgenomen. Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar of er sprake is van een échte daling is niet duidelijk. Dit komt doordat de cijfers gebaseerd zijn op testresultaten van dit weekend en op zondag waren alle testlocaties gesloten vanwege het winterse weer. De besmettingscijfers van vandaag laten dus een troebel resultaat zien.