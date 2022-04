Nieuws gemist? Forse brand op Sallandse Heuvelrug • Teodor (1) ging viraal op TikTok.

De brandweer is met man en macht aan het werk op de Sallandse Heuvelrug om een forse natuurbrand te bestrijden. Korpsen vanuit de wijde omgeving helpen daarbij. De Toeristenweg, van Holten naar Nijverdal, is afgesloten.

Volledig scherm Op de A1 bij Bathmen ging zaterdagmorgen een busje over de kop. Inzet: de politie heeft dashcambeelden van het ongeval vrijgegeven © News United / Rens Hulman / Politie

De dashcambeelden van het busje dat zaterdag op de A1 bij Bathmen over de kop sloeg maken veel los. Na het delen van de videobeelden regent het reacties, laat de politie weten. Te zien is hoe het busje een tik krijgt van een auto, en daarna omslaat.

Hoe moet het verder met de christelijk gereformeerde kerken (CGK)? Na de synode van afgelopen vrijdag, waar besloten werd dat er geen ruimte is voor vrouwelijke ambsdragers, is de vraag of kerken zich daaraan gaan houden. Komt er een scheuring in het kerkverband?

Een TikTok-filmpje van een Oekraïens jongetje dat weg wil van het oorlogsgeweld gaat de hele wereld over. Nu verblijft Teodor van anderhalf in Emmeloord. Hoe kwam het ventje van een filmpje met vier miljoen views in de polder?

Max Verstappen heeft zijn tweede overwinning van 2022 te pakken. De Nederlander was in Imola een klasse apart en zag zijn grootste concurrenten falen. Hij maakte met een weekend vol zeges maar liefst negentien punten goed op WK-leider Charles Leclerc.

Volledig scherm Cuco Martina vecht voor de bal. © Pro Shots / Johan Manders

Go Ahead Eagles verkwanselt zelf de kans op een betere uitgangspositie in de strijd om een play-offticket. Degradatiekandidaat Fortuna Sittard had aan een treffer van Zian Flemming voldoende om het machteloze GA Eagles te vloeren: 1-0.

Volledig scherm Jacco Vonhof is voorzitter van MKB Nederland. © Frank Jansen

Eerst corona, toen de oorlog. Ondernemers in Nederland rollen van de ene in de andere crisis. Jacco Vonhof uit Zwolle is als voorzitter van MKB-Nederland hun gezicht. Hij vertelt uitgebreid over deze moeilijke jaren.

Veertig auto’s die alleen nog kunnen rijden, en verder helemaal zijn gestript. Achter het stuur veertig chauffeurs die elkaar naar de vernieling willen rijden. De ingrediënten voor een autorodeo zijn overzichtelijk, het vermaak bij deelnemers én publiek groot.

En dan nog even dit: Een held op de A15. Op de dashboardcam is te zien hoe in de verte een aanhanger schaart. De vrachwagenchauffeur aarzelt geen moment en takelt zijn heftruckje van de achterkant om te helpen.

