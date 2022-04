Nieuws gemist? Frans van Drimmelen stapt uit D66• Labrador Boris redde leven van baasje.

VIDEO Martha en Bettie kochten huis dat na verbouwing door ‘flipper’ 4 ton meer waard werd

Een gedateerde woning kopen, met als doel het een make-over geven en binnen een jaar te verkopen voor (soms honderd)duizenden euro’s meer. Het doet wenkbrauwen fronsen, maar is het zo erg? Martha de Roos en Bettie Prins kunnen hun geluk in elk geval niet op na het kopen van een ‘geflipt’ huis in Nijkerk: ,,Na jarenlang zelf klussen is dit echt een luxe!”

22 februari