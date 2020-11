Nieuws gemist? Funshoppen in Oost-Nederland en de pijn van Andy van der Meijde. Dit en meer in jouw overzicht

De McDonald’s in Apeldoorn-Zuid is per direct gesloten op last van de burgemeester. Het ging mis bij de McDrive.

Het is eerst vrij zonnig , later drijven vanuit het zuiden soms ook wolken voor de zon. Met een middagtemperatuur van 15 graden is het opnieuw mild.

Eigenhandig een nieuw leven opbouwen in Deventer na de ellende in Syrië te zijn ontvlucht. Supermarkteigenaar Sami Mtan flikt het. ,,De pijn blijft, maar ik kan nu ook genieten.”



Kankerpatiënt Esther (42) uit Putten is afhankelijk van immunotherapie en razend enthousiast over de nieuwe pilot van ziekenhuis St. Jansdal. ,,Dit is perfect voor mij!”



En dan nog even dit: Oliebollen zijn er in twee soorten: met en zonder krenten. Althans, dat veronderstelt iedereen. Deze Harderwijkse topkoks denken er heel anders over.



