Nieuws gemist? Gas spuit uit de berm van N36 • Alweer brandt auto in Deventer uit

Het gas spoot vanmiddag uit de grond bij de N36 bij Mariënberg. Door een lek in de hogedrukgasleiding langs de N-weg. Urenlang was de provinciale weg tussen de afrit Mariënberg en De Witte Paal in beide richtingen dicht.

Een auto is zaterdagnacht te water geraakt in het Apeldoorns Kanaal bij Oene. De bestuurder was in eerste instantie spoorloos, maar kon later met een nat pak worden aangehouden. Hij had veel te veel drank op.

Rusland zegt 600 Oekraïense soldaten te hebben gedood bij een raketaanval op een barak. Het zou een vergelding zijn voor de Oekraïense aanval vorig week, waarbij veel Russische soldaten om het leven kwamen.

Opnieuw brandde afgelopen nacht een auto uit in Deventer, de derde al dit jaar. Eerder deze week ging hetom auto’s die tijdens het rijden vlam vatten, ditmaal stond een geparkeerde auto in lichterlaaie.

De winterstop heeft het ritme van Go Ahead Eagles niet kunnen breken. Kowet trekt de lijn van het eerste seizoensdeel door en blijft voor de tiende keer op rij ongeslagen. ,,We waren heer en meester.”

Patrick Roest is in het Noorse Hamar voor de tweede keer Europees kampioen allround geworden. De 27-jarige schaatser hield de Noor Sander Eitrem achter zich en passeerde hem in het klassement.

Hans en Wil Hanswijk reizen met hun camper al ruim twee jaar door Europa. Een dappere keuze, aangezien Wil de ziekte van Alzheimer heeft. ,,Het kleuren buiten de lijntjes blijkt voor Wil perfect te werken.”

Terwijl de Top 2000 al een week voorbij is, wordt het in de Nicolaaskerk in Wijhe nog eens dunnetjes overgedaan. In aangepaste vorm, dat wel. ,,Je moet het niet afdoen als gebrul, er zit veel emoties in deze nummers.”

Deze tuinman heeft een berg snoeiafval terug naar zijn klant gebracht. De man weigerde te betalen, en dus kreeg hij twee volle aanhangers op zijn oprit gekieperd.

