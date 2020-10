Nieuws gemist? Geen mondkapje in drukke kerk en sneu einde van bijzondere vondst. Dit en meer in jouw overzicht

Met 600 mensen tegelijk in dezelfde ruimte: een logische plek om een mondkapje te dragen tegen de verspreiding van corona. Toch? Nou, in deze kerk in Staphorst denken ze daar anders over.

In Bathmen sloeg het coronavirus al een keer genadeloos toe. En dus zijn de zorgen groot nu het virus weer oplaait. Zo groot dat de burgemeester in actie komt.

Volledig scherm In Bathmen wordt voorlopig niet meer gesport, in de hoop zo het coronavirus in te dammen. © FOTO HISSINK

Een sigaretje, een zoen en een vrijwillige vrijpartij: dat is de lezing van Denny G. (20) uit Epe. Een verkrachting, zegt het betrokken meisje. De rechter moest een oordeel vellen.

In maart was Donald Trump nog niet zo onder de indruk van corona, maar vandaag kwam het virus voor de president en zijn vrouw ineens wel heel dichtbij.

Bondscoach Frank de Boer mocht voor het eerst de selectie van het Nederlands elftal samenstellen. De vraag is: zien we veel bekenden terug of kiest De Boer tóch voor verrassende namen?

Morgen begint de Giro d’Italia en dat zou jou als wielerliefhebber zomaar prijzen op kunnen leveren. Hoe? Door mee te doen aan het Giro-Wielerspel. Schrijf je nog snel in!

Het wordt een regenachtige dag morgen. Temperaturen liggen tussen de 15 en 18 graden, maar tijdens een regenbui is het een paar graden kouder.

De bijzondere vondst die Aïda uit Steenwijkerwold op een akker deed, kreeg tóch een droevig einde. ,,Ik heb de ring helaas net te laat gevonden.”

Toen ze het huis kocht was er nog niks aan de hand, maar nu heeft Henny Hage uit Zutphen op meerdere plekken grote scheuren in haar muren zitten. Ze zit met de handen in het haar. Want hoe kan dit toch?

En dan nog even dit: de 40 kuub zaagsel die een pasgetrouwd stel uit Oosterwolde in hun tuin gestort kreeg, was een opmerkelijke verrassing. Maar déze absurde huwelijksstunts passen ook zeker in dat rijtje.

