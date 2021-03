Nieuws gemist? Getreuzel kost bijna het leven van Mies en GA Eagles-sterkhouder in illuster rijtje. Dit en meer in jouw overzicht

Volledig scherm Banner dsAvond tussenkoppen © de Stentor

Grietje B. heeft in hoger beroep een vier jaar langere celstraf gekregen dan de twaalf jaar die de rechtbank haar eerder oplegde. De Deventerse vermoordde in april 2017 haar man Lauwie van Lies. Het oproepen van twaalf getuigen pakte voor haar verkeerd uit.

Een medewerker van verpakkingsbedrijf ITS in Apeldoorn raakte vanochtend bekneld onder een papieren rol van zo’n 300 kilo. Het slachtoffer was gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij zijn collega’s zat de schrik er flink in.

Volledig scherm De traumahelikopter landt vlakbij het bedrijf. © Luciano de Graaf

Het aantal coronabesmettingen in Genemuiden loopt hard op. Vanaf dinsdag kunnen inwoners van de gemeente Zwartewaterland, dat ook vandaag weer het zorgenkindje van Oost-Nederland was, zich in de buurt laten testen.

De kans is groot dat de avondklok wordt verlengd. Dit om eventuele andere versoepelingen mogelijk te maken. Een ander middel om het coronavirus ‘de pas af te snijden’, vind je naar verwachting binnenkort in de supermarkt voor een schappelijk prijsje.

Go Ahead Eagles jaagt op eerste periodetitel in twaalf jaar. Volgens deze oud-trainer is het ,,geen wonder­ploeg, maar wel eentje die een tegenstan­der het gevoel geeft dat ze tegen twaalf man spelen.” Bovendien heeft één sterkhouder zich in een illuster rijtje geschaard.

Zestien keer vocht ze succesvol tegen kanker, maar de zeventiende keer wordt snowboardster Bibianne Mentel fataal. Een behandelplan is na nieuwe uitzaaiingen niet meer mogelijk en dus hebben de artsen de drievoudig paralympisch kampioene een advies gegeven.

Het weekend verloopt overwegend droog met op zaterdag de meeste zon. Het wordt 5 tot 7 graden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mies (8) dacht een oorontsteking te hebben, maar kwam uiteindelijk door een aanvankelijk niet opgemerkt abces en een uitgestelde operatie in levensgevaar. Getreuzel van kibbelende artsen kostte hem bijna het leven. Drie jaar later is hij nog steeds bang om niet meer wakker te worden.

Volledig scherm Renske Claas uit Meppel trekt iedere dag kleren aan met maar één kleur: roze. Ze zegt er gelukkig van te worden en ziet bij mensen om haar heen een positieve reactie. © Alex Mulder

Renske Claas krijgt gevraagd en ongevraagd aandacht zodra ze voordeur uit stapt. De Meppelse kleedt zich iedere dag in maar één kleur: roze. Ze dient als ‘een soort tegengif voor het heersende modebeeld’. ,,We mogen en kunnen zijn wie we zijn en dat is fijn.”

En dan nog even dit: Peter Heerschop heeft indruk gemaakt met een bijzonder openhartig eerbetoon aan zijn moeder en zijn goede vriend Jeroen van Merwijk, die allebei afgelopen week overleden. Luisteraars waren diep geraakt.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.