Nieuws gemist? ‘Gevaarlijke situatie’ in Deventer en een mooie verjaardag voor Ampie. Dit en meer in jouw overzicht

Lochemse winkelier weigert mondkapje en wordt verrast door sluiting: ‘Dit is buiten proporties’

23 december De eigenaar van de vorige week gesloten biologische en Aziatische levensmiddelenwinkel Blanda in Lochem, Marcus Sombroek, vindt de sluiting vanwege overtreding van de coronaregels onterecht. Hij ervaart het continu dragen van een mondkapje als benauwend en ongezond. ,,Het is ook erg bijzonder dat ik na een waarschuwing binnen een paar uur werd gesloten. Elke vorm van proportie is verloren gegaan.’’