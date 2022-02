Nieuws gemist? Giga-hennepkwekerij in Wezep en coronamaatregelen zijn verdwenen. Dit en meer in jouw overzicht

De bovenverdieping van een feestlocatie in Wezep bleek een giga-hennepkwekerij te huisvesten. Omwonenden hebben nooit iets gemerkt, tot de politie voor het pand verscheen.

Vrijwel alle coronamaatregelen zijn verdwenen. Maar betekent dat we alles ook zullen loslaten? Voor Harry en Truus uit Eerbeek wordt het een lastige tijd.

Na een drukke werkweek met collega’s gaan zitten voor een vrijdagmiddagborrel? Vergeet het maar: dat is hartstikke verboden, ondervond deze kapper uit Apeldoorn.

Volledig scherm Meerdere woningen in Orden, waaronder aan de Jan van Goyenlaan, hebben last van schimmel-, vocht- en tochtproblemen. © Maarten Sprangh

Schimmelwoningen van woningcorporatie De Goede Woning zijn in nog veel meer Apeldoornse wijken een hoofdpijndossier. ,,Ik slaap met een muts op, anders is het ijskoud.”

In Oost-Nederland wordt ook op diverse plaatsen stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. Het gemeentehuis van Steenwijkerland en de Wilhelminabrug in Deventer stralen in de kleuren geel-blauw. In Zwolle werd zelfs een vredesloop gehouden.

Arne Slot blijft langer bij Feyenoord. De trainer uit Bergentheim heeft zijn contract in Rotterdam verlengd, zonder daarover te onderhandelen.

Dick Schreuder ziet een ‘bepaald geloof’ terug bij PEC Zwolle. Zonder uitsupporters hoopt PEC Zwolle zaterdag tegen Heracles Almelo de ongeslagen eredivisiestatus in 2022 te behouden.

Het is even wennen op 900 kilometer van huis, maar tafeltennisster Emine (18) uit Lochem heeft een missie. ,,Soms is het best eenzaam.”

Cor (94) vertrok op 8 mei 1947 met drieduizend andere militairen per boot richting Jakarta om ‘orde en vrede’ te brengen. Hij voelt zich, net als veel andere veteranen, weggezet als oorlogsmisdadiger. Dat kan hij moeilijk verkroppen.

Het liefst was hij Kiev allang uit, maar Nico (50) uit Kampen is er nog niet in geslaagd de Oekraïense hoofdstad met zijn vrouw, dochter en schoonmoeder te ontvluchten. ,,De situatie wordt nijpender.”

,,In een jaar tijd bij de politie maak je meer mee dan menig mens in zijn hele leven.” Na dertien jaar is Robbert (33) agent af. ,,Het doet pijn om straks dat uniform uit te trekken.”

