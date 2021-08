Nieuws gemist? Gratis Ferrari bij een woning en e-choppers nemen Veluwse fietspaden over. Dit en meer in jouw overzicht

Gratis Ferrari? Dan moet je dit Nunspeetse huis kopen. Wel een pareltje in de buitencategorie natuurlijk. Daarom ook is deze uitzonderlijke verkooptactiek bedacht.

Een 23-jarige man is betrapt terwijl hij seks had met een 14-jarige. Maar aan alle kanten van het verhaal schort wel iets. Moet je nu medelijden hebben, of boos worden?

Volledig scherm Een deel van de wolvenroedel in Amersfoort DPG © DPG

Het Koninklijk paar gaat op bezoek in Salland. Ze gaan naar Deventer, Heeten en Olst-Wijhe. Toch een beetje Koningsdag dit jaar?

In Amersfoort ontsnapten twee wolven. Linda schrok zich wezenloos toen ze oog in oog stond met de wolf. Niet bang voor zichzelf, maar voor haar hondje. Ze sprong met teckel en al op de tafel.

Onze clubwatchers blikken naar onze regionale eredivisionisten PEC en GA Eagles. Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Volledig scherm De karavaan komt aan op Zandvoort © Marco Okhuizen

Zandvoort moest er 36 jaar op wachten, maar nu komt de F1-karavaan toch echt naar ons land.

Oranje onder Van Gaal. Ziet dat er heel anders uit? Check hier de fotoserie van de eerste training van de voetballers.

Morgenochtend verdwijnt het ochtendgrijs en breekt de zon door. Het blijft droog en in de middag wordt het 19 graden aan zee en 23 graden dieper landinwaarts.

Op de Veluwe geldt het recht van de sterkste lijkt het. De paden worden overgenomen door colonnes elektrische choppers. Fietsers hebben het nakijken.

Volledig scherm DS-2021- Nog niet iedereen is gewend aan de nieuwe opgang van de A28. © Frans Paalman

Na dertig jaar discussie is de monsterklus in drie weken geklaard. Het verkeer tussen Ommen en Zwolle moest er in de vakantie even onder lijden. Maar nu kan iedereen de nieuwe N340 bewonderen. Onze verslaggever was een van de eersten die de weg ging testen vanochtend. Ondertussen weet nog niet iedereen de weg te vinden: Bij de afslag A28 rijdt het verkeer zich muurvast.

Had de bestuurder van de auto die in bij Broekland tegen een boom reed wel een rijbewijs? De politie zoekt het uit. De vijf jongens tussen de 16 en 18 kwamen van een feestje en raakten zwaar gewond.

Zwolle was in de ban van een nepontvoering dit weekeinde. De politie rukte massaal uit nadat mensen 112 belden toen ze een man met een zak over het hoofd achter in een auto zagen. Maar hoe strafbaar is dat eigenlijk, zo'n geintje?

Volledig scherm Fabienne en Valerie Valk hoeven de sleutels woensdag nog niet in te leveren. © Annina Romita © Annina Romita

En dan nog even dit: Er was veel te doen om de Enschedese zusjes die hun huis moesten verlaten. Hun moeder is overleden. De woningbouwcorporatie gaat nu toch kijken of er een oplossing mogelijk is.

