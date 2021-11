Nieuws gemist? Groep jongeren geschept door driftende auto en Drie dagen vast op Schiphol na huwelijksreis. Dit en meer in jouw overzicht

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Minder nieuwe besmettin­gen dan gisteren, werkelijke aantal mogelijk hoger door storing

Hoewel Oost-Nederland net als de afgelopen dagen vooral donkerrood kleurt, is het aantal nieuwe besmettingen minder dan gisteren. In deze regio werden in het afgelopen etmaal 1.622 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het aantal gemeentes met oranje wordt aangeduid op de coronakaart is verdubbeld.

13 november