Nieuws gemist? Groot alarm in Apeldoorn en IJsselderby drie keer stilgelegd. Dit en meer in jouw overzicht

Groot alarm op station Apeldoorn vanmiddag. Daar werd volgens de politie een bommelding gedaan vanuit één van de treinen vlak bij het station. Zowel de trein als het station werd direct ontruimd. Al snel wist de politie de verdachte te arresteren.

Op social media regent het berichten van horecaondernemers die geen coronatoegangsbewijs zullen vragen aan hun gasten. Er zijn intussen zoveel ondernemers die hun gasten niet gaan checken, dat er complete websites, kaarten en documenten online staan met overzichten. Maar: kloppen de namen eigenlijk wel?

Britse diepvries- en vleesschappen dreigen leeg te raken door een tekort aan CO₂. Fabrikanten waarschuwen dat ze binnen enkele dagen geen voedselwaren meer kunnen leveren aan supermarkten en restaurants.

Bij een eenzijdig auto-ongeluk zondagmiddag in Apeldoorn is één persoon gewond geraakt. De brandweer bevrijdde de man na het ongeval uit de auto door het dak open te knippen.

Go Ahead Eagles versloeg vandaag PEC Zwolle in een verhitte IJsselderby. In Deventer werd het na 90 minuten 1-0 voor de thuisploeg. En dat verliep niet zonder slag of stoot: de wedstrijd werd tot drie keer toe stilgelegd, waarbij twee keer ruzie tussen supporters de oorzaak was.

Een ongenadig pak slaag in de andere kraker in de eredivisie, PSV thuis tegen Feyenoord. De Rotterdammers lieten niets heel van de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, meldt Weerplaza. Met name in het noorden kan bewolking soms hardnekkig zijn. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het 16 tot 20 graden. Ook dinsdag is het wisselend bewolkt, droog en rustig septemberweer. Aan de temperatuur verandert weinig.

Nabestaanden van de twee slachtoffers van het drama in een flatje in Almelo zijn keihard geraakt. Maral Dermovsesian (52) en haar tante Zonund Kardanakyan (70) werden vermoord, zonder reden. Het slaat een diep gat in hun familie, die boos en verdrietig tegelijk is. „Een buurman die zijn buurvrouw afslacht… wat voor man is dat?”

De grootouders van Jolande van Gorssel stonden in Ugchelen bekend als jodenverraders. Maar klopt dat wel? Jolande, die in haar jeugd hierom is gepest, besloot dit ‘op het sterfbed van haar vader uit te zoeken’. Ze stuitte op verraad, intriges en tegenwerking en kreeg zelfs een doodsbedreiging in de brievenbus.

En dan nog even dit: Krijg je jeukende vingers als er een pukkel op je kin verschijnt? Vind je het idee van een rijp puistje dat tussen je vingers ‘plopt’ ook zo bevredigend? Dan hebben we slecht nieuws voor je...

