Nieuws gemist? Groot verdriet in Staphorst en Lelystad Airport blijft verlaten. Dit en meer in jouw overzicht

Verslagenheid en verdriet in Staphorst na de dood van een 6-jarig jongetje. Op zijn school is de schok groot na een fataal ongeluk. ,,Maandag blijft er een plekje leeg in de klas.”

Vlak voor de val van het kabinet is geprobeerd de opening van Lelystad Airport door te drukken. Tevergeefs. En dus ligt het veelbesproken vliegveld er voorlopig nog verlaten bij.

Volledig scherm Het verdriet in Staphorst is groot nadat daar vrijdagavond een jong kind om het leven kwam bij een ongeluk. © Harm Meter

In Zwolle is een man overleden nadat hij vanmiddag van het dak viel. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

Een pasgeboren baby vinden in een ondergrondse vuilcontainer: het overkwam deze brandweermannen in Amsterdam en het had grote impact.

Bert Konterman beleeft morgen zijn debuut als trainer van PEC Zwolle. De oude trainers van Konterman zelf vinden het geen verrassing dat hij nu als hoofdcoach op het veld staat.

Overstappen naar een andere club, vaker weg van je familie en dat in een tijd waarin de turnwereld op z'n kop staat door corona en de rel rond grensoverschrijdend gedrag. Turnster Sara van Disseldorp (17) uit Vierakker moet zich zien te redden. En dat lukt.

De bewolking neemt morgen verder toe, maar de zon schijnt wel van tijd tot tijd. In het noorden kan een bui vallen, het wordt maximaal 6 graden.

Steun én kritiek voor evangelist Jaap Dieleman uit Zeewolde. Hij is fel tegenstander van het coronavaccin en roept op het niet te nemen. Waarom noemt hij vaccinatie een ‘complot uit de hel’?

De zorg aan Wim V. door een zorginstelling in Radewijk schoot ernstig tekort. Het had fatale gevolgen. Bert en Herriët de Vries verloren hun dochter Chantal. Ze werd vermoord met messteken.

De kindertijd van Bregje was vreselijk. En dat merkt ze nu nog: ze heeft vaak nachtmerries. ,,Er waren periodes dat ik zelfs de buren wakker schreeuwde.”

En dan nog even dit: inwoners van Epe belden de politie, omdat ze dachten dat er een straatrace aan de gang was. Maar dat bleek toch iets anders in elkaar te zitten.

