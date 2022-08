Nieuws gemist? Groot verdriet om verongelukte Eren (18) uit Apeldoorn • Voetbalclub is raddraaiers spuugzat

Last van sproei­schaam­te? Het sproeien van je tuin zou overbodig kunnen zijn

Heb jij wel eens last gehad van sproeischaamte? Het is de schaamte die iemand heeft als hij of zij de tuin staat te sproeien terwijl er een tekort aan water dreigt. Hopelijk maken we de schaamte met dit bericht niet erger, want als je je tuin er goed op inricht, hoef je misschien je tuin niet eens te sproeien.

5 augustus