Nieuws gemist? Grootste partij in Voorst onder vuur en Zwolse Ludmilla Palyona kan eindelijk haar moeder knuffelen. Dit en meer in jouw overzicht

Er werden drie traumahelikopters opgeroepen en de burgemeester kwam naar de plek des onheils. Het zegt alles over de impact van een ongeluk in Nieuwleusen.

Is Ronnie van H, de leider van een Apeldoornse seksbende, die twee Hongaarse vrouwen dwong tot prostitutie? Zelf zegt hij: ‘Alleen een hond heeft een baas. We werkten op basis van gelijkwaardigheid’. Maar justitie eist een jarenlange celstraf.

De grootste partij in Voorst ligt in verkiezingstijd onder vuur. Er werden plagende advertenties geplaatst in een huis-aan-huisblad: ‘Afgelopen weken ging het veel te ver’.

Een Russische officier verbijstert de presentator van de staatstelevisie: ‘Onze jongens sneuvelen’. De pro-Kremlin-talkshowhost weet niet wat hij hoort en onderbreekt de militair op ruwe wijze.

Paul Simonis was vijftien jaar werkzaam als jeugdtrainer bij Sparta. Nu is hij assistent van Kees van Wonderen, bij Go Ahead Eagles. Juist in de belangrijke uitbeurt bij Sparta neemt Simonis de taken waar voor Van Wonderen.

Een voetbalclub kopen? Die kans doet zich voor nu Vitesse in de verkoop gaat. De Russische oligarch Valeri Oyf stapt onder druk van de oorlog in Oekraïne per direct op in Arnhem.

Feyenoord of niet, PEC-trainer Dick Schreuder is niet van plan om zondag in eigen huis zijn manier van spelen aan te passen. Maar noem dat niet naïef.

Er komen iets meer wolken dan in de afgelopen dagen. Maar met een temperatuur van rond de 15 graden wordt het een prima lentedag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Eindelijk kan de Zwolse Ludmilla Palyona opgelucht ademhalen: na een lange reis vanuit Kiev is haar moeder eindelijk veilig. ,,De stress over mama is weg, maar de zorgen blijven.”

De boodschappen worden duurder en duurder. Maar niet iedereen merkt dat in de supermarkt. Helma uit Zutphen heeft een moestuin en kan de groenteafdeling daarom bijna altijd overslaan.

En dan nog even dit: Wie is het jongetje uit Oekraïne dat zijn tijgerknuffel in de trein heeft laten liggen toen hij uitstapte op station Deventer? Treinmachinist Jos Hoogland probeert het gezin te vinden. ,,Dit kan een lichtpuntje zijn.”

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.