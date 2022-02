Nieuws gemist? Harde kritiek op corona-aanpak en vrouw uit Ermelo ontsnapt aan financieel drama

Nederland was niet klaar voor de coronacrisis. Dat staat in een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De voorbereiding was ondermaats en dat was niet het enige wat er misging. Er voltrok zich ook ‘een stille ramp'.

Op een leghennenbedrijf in Putten is vogelgriep vastgesteld en daarom worden 77.000 kippen geruimd. Een drama voor de getroffen ondernemer en ook bij omliggende bedrijven zijn er grote zorgen.

Onrust in de Prinses Beatrixstraat in Olst. De politie rukte uit omdat er in de lucht geschoten zou zijn. Er werden vier mensen aangehouden. In de buurt wordt druk gespeculeerd.

Lil Kleine is weer op vrije voeten in afwachting van het onderzoek naar de vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Intussen onderzoekt de politie een mogelijk lek in de zaak rond de rapper. Dat heeft alles te maken met opgedoken Snapchat-berichten.

Weer een olympische medaille voor Suzanne Schulting! De shorttrackster pakte brons op de 1500 meter. Maar ze baalt flink en had op meer gerekend, vertelde ze na afloop emotioneel.

De sponsoring van twee gokbedrijven bij PEC Zwolle zorgt voor onvrede. Zelfs de politiek gaat zich er nu mee bemoeien. ,,Dit moet een voetbalclub niet willen.” De algemeen directeur reageert op de ophef.

Schaatsfan Ina Morrenhof uit Lemelerveld is steevast te vinden op de tribune tijdens Olympische Spelen, maar zit door de Chinese coronaregels nu noodgedwongen thuis. Nou ja, thuis... Ze heeft een andere plek gevonden om tóch het schaatsen van ‘dichtbij’ te kunnen volgen.

Het wordt morgen een onstuimige dag met vooral aan de noordkust kans op storm. Later in de middag neemt de wind af. Het wordt 9 of 10 graden. We zullen te maken krijgen met storm Dudley en vrijdag is er opnieuw stormachtig weer op komst.

Een 64-jarige vrouw uit Ermelo werd slachtoffer van oplichting. Een drama, met een verlies van dik 21.000 euro. Dat dacht ze althans. Maar het liep tóch goed af. De criminelen hadden namelijk een cruciale fout gemaakt.

Deze vier avonturiers gaan een trip van 8000 kilometer maken in een twintig jaar oude Landrover. En dat doen ze niet alleen voor de lol, er zit ook nog een serieus doel achter.

Volledig scherm In een twintig jaar oude Landrover gaat deze groep vrienden een bijzonder avontuur aan. © Privéfoto

Henk Roeterdink uit Gorssel kwam 51 jaar geleden om het leven bij de scheepsramp met de Smit-Lloyd 102. Het wrak van het schip is nu zo goed als zeker teruggevonden en dat nieuws maakt veel los bij zijn zoon Patrick. ,,Dat komt wel even binnen. De tranen staan nu in mijn ogen.”

En dan nog even dit: De ‘beste Hema van Nederland’ staat in deze regio. En wel in Ommen! Eigenaren Herman en Dina ten Hertog zijn er maar wat trots op.

