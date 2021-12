Nieuws gemist? Hartverwarmend gebaar in Raalte en klompenmaker kan zijn geluk niet op. Dit en meer in jouw overzicht

Bureaucra­tie kost bedrijven miljarden, zegt MKB Nederland: ‘Nieuwe regering moet er nu echt werk van maken’

De nieuwe regering wil de bureaucratie aanpakken. Het bedrijfsleven schreeuwt daar al langer om en is blij, maar houdt ook de adem in. Want beloftes om de ‘moordende regeldruk’ omlaag te brengen staan op drie plekken in het regeerakkoord. ,,Maar het komt nu aan op de uitwerking en uitvoering”, zegt de Zwolse voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland.

