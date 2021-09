Nieuws gemist? ‘Heftige’ beelden van jongeren op Urk en koeien belanden per ongeluk in zwembad. Dit en meer in jouw overzicht

Op Urk gaan beelden rond van jongeren die zaterdagavond in het dorp rondliepen in ‘nazi-kledij’ en een jongeman die in een boevenpak met een Jodenster ‘onder vuur’ wordt genomen. Er wordt onderzoek gedaan of het tafereel op de beelden strafbaar is.

De schrik én boosheid zit er vandaag flink in bij kalverslachterij Ekro in Apeldoorn, nadat een groep dierenactivisten zondagavond wist in te breken en zichzelf tot diep in de nacht vastketende in de productieruimten. ,,Twee beveiligers waren aanwezig. Zij zijn ontdaan, het is nogal wat als 84 personen ongewenst je bedrijf binnenkomen.’’

Het Veluwse dorpje Speuld is afgesloten van de buitenwereld. De Garderenseweg, de levenslijn van het dorpje, is van alle kanten op slot gegooid. Wie eigenwijs is en de borden negeert, stuit op grote betonblokken die de weg versperren. Dit is de reden.

Het tempo waarin de huizenprijzen stijgen neemt dit jaar nog sneller toe dan eerder gedacht, verwachten economen van Rabobank. Zij hebben hun prognose bijgesteld omdat de prijzen sinds de vorige schatting sneller oplopen.

Er wordt nog volop nagepraat over de bizarre race gisteren op Monza. Wie had er schuld? De wereld werd het niet eens, na de crash in Italië van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Met Formule 1 als grote winnaar, want de belangstelling voor de sport tiert welig bij al die discussie.

De Ronde van Spanje telt volgend jaar drie etappes in Nederland. Naast een ploegentijdrit in Utrecht zijn dit de andere twee steden waar de wielrenners te vinden zijn.

Morgen schijnt de zon geregeld! Het wordt een flink stuk warmer met 21-23 graden aan zee tot ruim 26 graden in het zuidoosten van het land. 's Middags neemt de kans op een bui toe.

Een feestelijk weekeinde eindigde voor Theo Karman op bizarre wijze. Zaterdagavond vierde hij de 50ste verjaardag van zijn vrouw en hun uitgestelde 25-jarig huwelijksfeest; een etmaal later reed er een BMW dwars door de schutting hun tuin in aan de Aluminiumweg in Apeldoorn.

En dan nog even dit: Twee koeien hebben vannacht een duik genomen in een zwembad in Punthorst. De pinken waren samen met drie andere dieren op drift geraakt. Het zwembad van een buurman zagen ze over het hoofd.

