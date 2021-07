Nieuws gemist? Heksenjacht in Telegramgroep en huisarts noemt vaccinatie ‘misleidend’. Dit en meer in jouw overzicht

Misleidend: zo noemt deze Lelystadse huisarts het woord vaccinatie. De arts raakte al eerder in opspraak omdat hij weigerde een vaccin toe te dienen. In een brief legt hij uit wat er mis is met het woord vaccinatie.

Er wordt ongekend fel gereageerd op de mishandeling van dieren bij slachterij Gosschalk in Epe. De Tweede Kamer eist sluiting en grote afnemers zoals McDonald’s en supermarktketen Boni zeggen de samenwerking met Gosschalk op. Waarom pikt de samenleving dit gedrag niet meer?

De boeren gaan weer los. Volgende week staat weer een groot boerenprotest op de planning. Ze willen een stevige tik uitdelen. Dit zijn de boeren van plan.

‘Ruim deze moordenaars van de straat’, ‘jagen maar’, ‘laat deze engnek de kerst niet halen’ en ‘alles kan kapot’: een greep uit de berichten van een omstreden Telegram-groep. In die groep is een heksenjacht ontstaan. Op wie? Dat lees je hier.

Zijn ploeg wilde hem eigenlijk niet meenemen naar Frankrijk. Wat zullen de teambazen nu blij zijn dat ze dat wel hebben gedaan. Mark Cavendish won vandaag voor de twee keer een Touretappe.

We blijven even bij de Tour hangen. Want Mathieu van der Poel draagt nog steeds het geel. Al is het nog verre van zeker dat hij na morgen ook nog gele truidrager is.

Morgen start met veel wolkenvelden. Zowel in de ochtend als in de middag komt een enkele bui voor. In de loop van de dag breekt de zon op steeds meer plaatsen door en ‘s avond blijft het veelal droog. Met maxima van 20 tot 22 graden en weinig wind is het warmer dan vandaag. En in dit artikel lees je of juli een zomerse maand wordt.

Sem is 20 jaar en nu al schoolleider in Zutphen. Hoe hij dat flikt? Je leest het hier. ,,Hij is een fenomeen.’’

Tim (20) en zijn vrienden konden zaterdagnacht eindelijk weer ‘lekker losgaan’ in discotheek Aspen Valley, maar komen nu bedrogen uit. Liefst 9 van de 18 vrienden testten deze week positief op corona. ,,Iedereen voor en achter mij bij de teststraat was in Aspen Valley geweest, het is één groot drama.’’

En dan nog even dit: kat Boefje werd na 7 jaar, in een bizarre staat, teruggevonden.

